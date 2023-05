Primeira-dama de MT destaca Festival Paralímpico em Canarana como exemplo de ação do SER Família Inclusivo

Para a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, o Festival Paralímpico que aconteceu na aldeia Tanguru, da etnia Xavante, localizada em Canarana no último sábado (20.05), demonstra a importância das ações previstas no programa SER Família Inclusivo, que contou com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta é a primeira vez que o evento é realizado em uma aldeia indígena, que já contemplou 119 locais espalhados pelas 27 federações. Em Mato Grosso, a iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e a Prefeitura Municipal.

De acordo com o projeto, a finalidade é promover práticas de maneira recreativa, voltadas para crianças e jovens, com ou sem deficiência, através da inclusão social por meio do esporte. Em Canarana, os xavantes participaram das oficinas de vôlei sentado, arremesso de peso, equitação, corrida às cegas e basquete em cadeira de rodas.

“Fiquei encantada com o evento, emocionante. Dois servidores da Unaf acompanharam o evento e registraram os detalhes. Isso é o que nós esperamos das ações inclusivas em nosso estado, têm que ser para todos. O Festival Paralímpico em Canarana é um exemplo do que propõe o SER Família Inclusivo, as oportunidades devem ser para todos, sem exceção. Agradeço de coração ao Governo de MT por meio da Secel, a Setasc, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao prefeito Fábio Faria e à primeira-dama Carol por todo o carinho com nossos irmãos indígenas. Logo, logo quero fazer uma visita às aldeias, estou ansiosa por isso”, comentou a primeira-dama Virginia Mendes.

O prefeito de Canarana, Fábio Faria, destacou as ações que o Governo tem desenvolvido na região por meio do trabalho voluntário da primeira-dama de MT, e agradeceu pelo incentivo ao Festival Paralímpico no município. “Nós temos muito a comemorar em investimentos do Governo do Estado em nossa cidade, especialmente no social, o carinho e a atenção que a primeira-dama Virginia Mendes nos dá é fundamental para o sucesso das ações. Obrigado por acreditarem em Canarana para realizar o primeiro festival em uma aldeia. Lembrando que temos outro projeto inédito no Brasil, na produção de alimentos para os indígenas, que é o Quintais Produtivos. Seja na inclusão, no esporte, na produção de alimentos, os xavantes podem contar conosco e, com certeza, também com o Governo do Estado por meio do olhar atento da nossa primeira-dama de MT”.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Rafael Govari, o trabalho de inclusão desenvolvido no município através do esporte, tem mudado o olhar para a causa. “Por exemplo, já mandamos fazer um projeto para instalar um elevador que dará acesso ao segundo piso da Câmara Municipal. Hoje um cadeirante não tem acessibilidade ao segundo piso. O prefeito disse que fará o mesmo no prédio da Prefeitura. Isso é consequência dessas iniciativas, provocando em nós uma sensibilidade para a causa. Graças a Deus temos uma referência importante no cuidado com as pessoas que mais precisam: a nossa primeira-dama Virginia Mendes”.

Outra ação inclusiva do Governo de MT foi promovida com a entrega de cadeiras de rodas por profissionais do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa de Cuiabá (Cridac), iniciativa articulada pela primeira-dama Virginia Mendes, com 11 cadeiras de rodas especiais para pessoas deficientes. Duas delas indígenas Xavantes. O custo de cada cadeira adequada para cada beneficiário é de cerca de oito mil reais.

Representando o Governo de Mato Grosso, a superintendente Estadual da Pessoa com Deficiência, Taís de Paula, disse que a ordem do governador Mauro Mendes é que nenhum mato-grossense fique sem assistência. “Uma cadeira dessas não é luxo, é necessidade. E posso dizer que tanto o governador quanto a primeira – dama Virginia Mendes, têm sim um olhar diferenciado para nós, pessoas com deficiência”, finalizou.