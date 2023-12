Primeira-dama de MT divulga pagamento de bônus natalino a 65 mil famílias do Programa Ser Família

A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag) adaptou o sistema utilizado para o recadastramento anual dos servidores e empregados públicos ativos para ser utilizado no Censo Previdenciário realizado a cada dois anos pelo Mato Grosso Previdência (MT Prev), e, com isto, gerou uma economia de R$ 6 milhões aos cofres públicos.

“Com esta expertise que já tínhamos desenvolvido para a atualização cadastral anual dos servidores ativos, economizaremos R$ 6 milhões dos cofres públicos, por ciclo”, destacou o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra.

Ele explicou que a cada dois anos o MT Prev realiza esse recadastramento e a cada vez precisava contratar uma empresa.

O diretor-presidente do MT Prev, Elliton de Souza, disse que a utilização do sistema permitirá ao órgão atualizar a base de dados com as informações de cerca dos 46 mil aposentados e pensionistas do Estado.

“Para a realização do Censo, precisaríamos contratar uma empresa. Conversando com o secretário Basílio, enxergamos a possibilidade de economizar recursos, fazendo uma adaptação desse sistema para o MT Prev. Isso trouxe economia, agilidade, segurança e mais qualidade no serviço”, disse.

Cerca de 9 mil beneficiários já realizaram o recadastramento no Censo, representando um percentual de quase 19% do esperado. Dados do Sistema Previdenciário apontam para aproximadamente 46 mil beneficiários. Neste grupo estão incluídos os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, assim como o Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.

O sistema é voltado para o preenchimento de formulário. Clique aqui para mais informações sobre o passo-a-passo de cada uma dessas três maneiras de realizar o seu recadastramento no Censo 2023.

Os beneficiários precisam realizar o Censo Previdenciário de Mato Grosso até o dia 23 de fevereiro de 2024 e isso pode ser feito na comodidade da sua casa. Basta entrar no próprio site do MT Prev, acessado também por meio do aplicativo MT Cidadão ou pelo Portal do Governo. Essas três opções direcionam o interessado para o Sistema do Censo Previdenciário, mas para isso requer cadastro no MT.Login.

Em casos excepcionais, como aposentados e pensionistas hospitalizados, acamados, residentes em asilos ou detidos, têm direito a solicitação de atendimento especial, incluindo visita técnica. Para isso, é necessário preencher o formulário online que, posteriormente, terá as suas informações validadas.