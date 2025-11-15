MATO GROSSO
Primeira-dama de MT e Setasc leva 320 crianças para experiência inédita na Stock Car em Cuiabá
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com o Instituto Stock Car e com a idealização da primeira-dama Virginia Mendes, proporcionou um momento inesquecível para 320 crianças de projetos sociais de Cuiabá e região. Elas acompanharam de perto o treino da 10ª etapa da Stock Car, no Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, localizado no Parque Novo Mato Grosso, na capital.
A ação integrou esporte, lazer e inclusão social, oferecendo às crianças uma vivência única no maior evento automobilístico do país. Para muitas delas, foi a primeira vez em um autódromo.
Para a primeira-dama Virginia Mendes, ações como essa reafirmam o compromisso com a inclusão social e o cuidado com as crianças.
Foto: Jana Pessôa | Unaf
“Proporcionar esse momento para nossas crianças é um gesto de amor e oportunidade. Quando abrimos portas, mostramos a elas que podem sonhar grande, que existem caminhos possíveis e um futuro cheio de esperança. Ver a alegria no olhar de cada uma é a prova de que estamos no rumo certo”, afirmou.
Entre os participantes, estava o jovem Gabriel Vinícius, de 16 anos, do Instituto Reação, no bairro Três Barras. Ainda emocionado com o momento, ele compartilhou sua experiência.
“Eu achei a experiência muito boa, até porque eu sou muito fã de carros, desde pequeno. É uma experiência incrível pra conhecer, pela primeira vez, uma pista de corrida. Estou me sentindo como se eu realizasse um sonho de infância. Eu lembro que eu assistia o filme Carros, e eu sempre queria ver uma corrida igual àquela que tinha nos filmes”, revelou.
Foto: João Reis | Setasc-MT
O pai de Gabriel, Sued Santana, que atua no Instituto Reação, também comentou sobre a importância da ação. Ele trabalha na área de manutenção e auxilia instrutores no aprendizado dos alunos. Sued fez questão de destacar o valor do momento para as crianças e para sua família.
“É de grande importância para nós e parabenizo o Governo do Estado por seu excelente trabalho, em conjunto com a primeira-dama Virginia Mendes. Estendemos nossos parabéns às demais secretarias envolvidas, em especial à Secretaria de Assistência Social. Este evento representa uma conquista significativa para as crianças, pois Cuiabá e todo o Mato Grosso necessitavam de um espaço como este, com diversas opções de entretenimento para todos”, contou.
Sued também destacou a emoção de ver o filho vivenciando algo que sempre sonhou. “É um momento muito importante. Eu também sou fã de automobilismo, acompanhei Ayrton Senna desde criança. Estar aqui vendo Rubens Barrichello e Felipe Massa, que participaram da Fórmula 1, é muito gratificante. Será a primeira prova noturna, inaugurando um grande espaço na América Latina, o que torna o evento ainda mais especial. Assim como ele está feliz, sinto-me orgulhoso de participar deste momento”, afirmou.
Foto: João Reis | Setasc-MT
O secretário de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou o impacto social da ação e a importância de garantir às crianças o acesso a experiências que ampliam horizontes.
“Essas crianças vivem hoje uma experiência que pode marcar para sempre suas trajetórias. A determinação da primeira-dama Virginia Mendes em incluir, acolher e abrir portas transforma realidades. A Setasc trabalha justamente para garantir oportunidades, fortalecer vínculos e permitir que nossas crianças sonhem alto. A emoção no olhar delas mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou.
As atividades marcaram a abertura do fim de semana de provas e reforçaram o compromisso do Governo do Estado em promover ações de integração social por meio do esporte e da cultura. Para as crianças, ficam as memórias ‘aceleradas’ de um dia inesquecível.
Foto: João Reis | Setasc-MT
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem de 24 anos, suspeito de extração de recursos minerais sem autorização, na manhã desta sexta-feira (14.11), em Alta Floresta. Na ação, a equipe apreendeu uma balsa de garimpo ilegal, uma caminhonete e um caminhão durante a fiscalização às margens do Rio Teles Pires.
Em continuidade a uma ação que desarticulou uma quadrilha e o fechamento de um garimpo ilegal na terça-feira (11.11), as equipes militares receberam uma denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estavam no local tentado recuperar um balsa que teria sido inutilizada pela Polícia Militar Ambiental.
Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito que se apresentou como proprietário da balsa ilegal e estava com mais três pessoas contratadas para recuperá-la. O homem foi detido pelos militares.
Durante a ação, os policiais apreenderam o motor, os tubos flutuadores da embarcação, um caminhão e uma caminhonete RAM, a qual era utilizada para apoio. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Operações Lei Seca prendem 13 condutores e removem 42 veículos em Cuiabá
Duas operações Lei Seca, realizadas na madrugada deste sábado (15.11) em Cuiabá, resultaram na prisão de 13 condutores e na remoção de 42 veículos, sendo 35 carros e 7 motocicletas.
As ações ocorreram simultaneamente sob o viaduto na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), no bairro Araés, nos dois sentidos da pista, totalizando a fiscalização de 144 veículos, com o mesmo número de testes de alcoolemia realizados.
Das 13 prisões, 11 foram por embriaguez, uma por dirigir sem habilitação e a outra por entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada.
De acordo com o relatório divulgado, as duas operações somaram 80 multas aplicadas, sendo 13 por conduzir veículo sob o efeito de álcool, 54 por falta de registro ou licenciamento do veículo, entre outras infrações graves. As operações foram iniciadas por volta das 2h da madrugada e se estenderam até as 6h.
Nos casos de prisões por embriaguez, a autuação criminal inclui prisão com exigências do pagamento de multas de R$ 2,9 mil, fiança estimada pelas autoridades policiais para responder pelo crime em liberdade e suspensão da CNH, com a proibição de dirigir, entre outras implicações legais.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT), da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo.
Fonte: Governo MT – MT
