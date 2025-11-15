Primeira-dama de MT e Setasc leva 320 crianças para experiência inédita na Stock Car em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com o Instituto Stock Car e com a idealização da primeira-dama Virginia Mendes, proporcionou um momento inesquecível para 320 crianças de projetos sociais de Cuiabá e região. Elas acompanharam de perto o treino da 10ª etapa da Stock Car, no Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, localizado no Parque Novo Mato Grosso, na capital.

A ação integrou esporte, lazer e inclusão social, oferecendo às crianças uma vivência única no maior evento automobilístico do país. Para muitas delas, foi a primeira vez em um autódromo.

Para a primeira-dama Virginia Mendes, ações como essa reafirmam o compromisso com a inclusão social e o cuidado com as crianças.



Foto: Jana Pessôa | Unaf

“Proporcionar esse momento para nossas crianças é um gesto de amor e oportunidade. Quando abrimos portas, mostramos a elas que podem sonhar grande, que existem caminhos possíveis e um futuro cheio de esperança. Ver a alegria no olhar de cada uma é a prova de que estamos no rumo certo”, afirmou.

Entre os participantes, estava o jovem Gabriel Vinícius, de 16 anos, do Instituto Reação, no bairro Três Barras. Ainda emocionado com o momento, ele compartilhou sua experiência.

“Eu achei a experiência muito boa, até porque eu sou muito fã de carros, desde pequeno. É uma experiência incrível pra conhecer, pela primeira vez, uma pista de corrida. Estou me sentindo como se eu realizasse um sonho de infância. Eu lembro que eu assistia o filme Carros, e eu sempre queria ver uma corrida igual àquela que tinha nos filmes”, revelou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

O pai de Gabriel, Sued Santana, que atua no Instituto Reação, também comentou sobre a importância da ação. Ele trabalha na área de manutenção e auxilia instrutores no aprendizado dos alunos. Sued fez questão de destacar o valor do momento para as crianças e para sua família.

“É de grande importância para nós e parabenizo o Governo do Estado por seu excelente trabalho, em conjunto com a primeira-dama Virginia Mendes. Estendemos nossos parabéns às demais secretarias envolvidas, em especial à Secretaria de Assistência Social. Este evento representa uma conquista significativa para as crianças, pois Cuiabá e todo o Mato Grosso necessitavam de um espaço como este, com diversas opções de entretenimento para todos”, contou.

Sued também destacou a emoção de ver o filho vivenciando algo que sempre sonhou. “É um momento muito importante. Eu também sou fã de automobilismo, acompanhei Ayrton Senna desde criança. Estar aqui vendo Rubens Barrichello e Felipe Massa, que participaram da Fórmula 1, é muito gratificante. Será a primeira prova noturna, inaugurando um grande espaço na América Latina, o que torna o evento ainda mais especial. Assim como ele está feliz, sinto-me orgulhoso de participar deste momento”, afirmou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

O secretário de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou o impacto social da ação e a importância de garantir às crianças o acesso a experiências que ampliam horizontes.

“Essas crianças vivem hoje uma experiência que pode marcar para sempre suas trajetórias. A determinação da primeira-dama Virginia Mendes em incluir, acolher e abrir portas transforma realidades. A Setasc trabalha justamente para garantir oportunidades, fortalecer vínculos e permitir que nossas crianças sonhem alto. A emoção no olhar delas mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou.

As atividades marcaram a abertura do fim de semana de provas e reforçaram o compromisso do Governo do Estado em promover ações de integração social por meio do esporte e da cultura. Para as crianças, ficam as memórias ‘aceleradas’ de um dia inesquecível.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Fonte: Governo MT – MT