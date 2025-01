Primeira-dama de MT faz entrega de 750 donativos às famílias de Cuiabá afetadas por alagamento

Uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, organizada pelas primeiras-damas de Mato Grosso, Virginia Mendes, e da Capital, Samantha Iris, ocorreu nesta sexta-feira (17.01), na Creche São Mateus, com a entrega dos programas SER Família Solidário e Aconchego, idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes. Pelo menos 250 famílias prejudicadas pelos alagamentos ocorridos no último domingo foram atendidas.

Participaram das entregas o prefeito Abílio, a vice-prefeita e secretária de Assistência do Município, Cel. Vânia, a presidente da Câmara de Cuiabá, Paula Kallil, e os vereadores Dilemário Alencar e Ilde Taques, o secretário-adjunto da Setasc, Emerson Toledo, e demais autoridades.

Ao todo, foram entregues 250 cestas de alimentos, 250 cobertores e 250 kits de higiene e limpeza.

Foto: Jana Pessôa/Unaf

A primeira-dama Virginia Mendes destacou a importância da mobilização.

“Hoje, além das doações, entregamos nosso carinho e atenção às famílias afetadas pelos alagamentos. De coração, agradeço à primeira-dama Samantha por estar ao meu lado. Com certeza, vamos desenvolver muitos projetos. Nossa parceria será fundamental para que a população receba serviços de qualidade e eficiência.”

“Este tem sido um momento de muitas dificuldades, mas quero que todas as famílias saibam que não estão sozinhas. Que Deus abençoe cada uma delas e que superem este momento o mais breve possível”, concluiu Virginia Mendes.

A primeira-dama e vereadora Samantha ressaltou o compromisso com as famílias atingidas pelos alagamentos e agradeceu à primeira-dama do Estado. “Eu e Virginia Mendes já havíamos conversado sobre trabalhar juntas em projetos, mas não esperava que começaríamos com um momento como esse. O problema que a população está enfrentando este ano é algo que ocorre todos os anos. Então, vamos trabalhar para que este bairro e outros que precisam de infraestrutura não passem mais por isso nos próximos anos”, observou.

Samantha reafirmou a parceria com a primeira-dama Virginia Mendes. “Com certeza, vamos trabalhar firmes no propósito de levar dignidade, conforto e a certeza de que, juntos, vamos superar qualquer desafio. Estamos trabalhando com muito empenho para garantir o apoio necessário e minimizar os impactos causados pelos alagamentos”, afirmou.

Foto: Jana Pessôa/Unaf

De acordo com a primeira-dama Virginia Mendes, além do auxílio emergencial que a Prefeitura de Cuiabá vai repassar às famílias, um levantamento também será feito pelo Estado para incluir aquelas que se enquadram no programa SER Família.

O prefeito Abílio agradeceu o apoio do Estado e, em tom descontraído, comentou sobre a parceria entre as primeiras-damas. “Essa é uma ação do Governo do Estado ajudando a Prefeitura, e Virginia Mendes, por meio do programa SER Família, se solidarizou e trouxe esse apoio. Essa dupla, Virginia Mendes e Samantha, está dando certo”, disse Abílio.

Foto: Jana Pessôa/Unaf

Conforme a assistência social do município, os levantamentos ainda estão sendo realizados para que todas as famílias afetadas pelos alagamentos sejam atendidas.

