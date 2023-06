Primeira-dama de MT faz entregas do SER Família Aconchego e marmitas em Cuiabá

A primeira-dama Virginia Mendes falou da alegria de estar presente nas entregas. “Estou voltando agora aos pouquinhos. Gosto de fazer esse contato com as pessoas, ouvir o que eles precisam também é muito importante e dar o nosso carinho e atenção. É muito bom estar aqui com eles, poder ajudar com a marmita e com o cobertor e hoje com a presença do nosso deputado Max parceiro no social, que gosta das ações sociais tanto quanto eu, para mim é muito importante ele ao meu lado, a secretária Grasielle na Setasc, que tem feito um ótimo trabalho, e nosso querido Rodrigo que faz um trabalho voluntário maravilhoso”.

O deputado Max Russi destacou a importância do trabalho social que tem sido feito, e da habilidade da primeira-dama do Estado com as ações. “Nós temos que parabenizar todos que juntamente com a primeira-dama Virginia Mendes desempenham um belo trabalho de excelência no social e com muita habilidade, porque ela gosta de estar com as pessoas, ela é o braço forte do governador Mauro Mendes nessa área. Desde o início da gestão do governador Mauro Mendes o social teve um avanço, porque temos uma mulher que gosta do que faz é a pessoa sensível voluntária no Governo”.

“Eu sou mais um contemplado aqui do projeto do Governo por meio da Setasc e com a nossa querida primeira-dama Virginia Mendes sempre aqui nos amparando e nos abraçando. Que Deus venha a abençoar, proteger e iluminar e dar toda sabedoria para a senhora continuar fazendo cada vez mais por nós”, agradeceu Douglas William, morador de Cuiabá.



A assistida pelos programas sociais, Letícia Gabrielle Pereira mãe de quatros filhos falou da atenção que eles recebem do Governo do Estado por meio das ações da primeira-dama de MT. “A dona Virginia está sempre lembrando de nós, sempre ajudando as pessoas que mais precisam, e os programas sociais nos ajudam a suprir as necessidades que a gente tem. Ela não pode estar sempre aqui na rua, mas ela sempre que pode vem porque ela ama a gente”.