Primeira-dama de MT organiza encontro entre jovem com paralisia cerebral e jogadores do Flamengo

Um dia de muita alegria para o Cuiabá Esporte Clube, com a vitória de 3 a 0 contra o Flamengo na noite deste domingo (06.08). Mas o dia foi ainda mais emocionante para o jovem Rafael Matos, de 26 anos. Com deficiência cerebral, ele contou com a amizade e atenção da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, para realizar o sonho de ganhar uma camiseta autografada e registrar o momento com os jogadores do Flamengo.

A primeira-dama Virginia Mendes fez questão de registrar, durante a partida, a presença do Rafael e da família. Dona Maria do Carmo, mãe do rapaz, agradeceu a atenção da primeira-dama por proporcionar esse momento especial.

“É uma alegria enorme, imensa, poder participar deste momento. Só temos a agradecer mesmo: muito obrigada, dona Virginia, por todo esse carinho e atenção com e Rafael e com toda nossa família”, disse.

Para Virginia Mendes, a oportunidade de realizar o sonho do Rafael foi um presente para ela também. Ela agradeceu a colaboração de todos que se empenharam para tornar o momento uma realidade.

“Ontem, quando vi a alegria do Rafael e da família na Arena Pantanal, para o jogo Cuiabá x Flamengo, fiquei emocionada de ver o quanto eles se divertiram. Mas não fazemos nada sozinhos, e, graças a Deus, contei com o apoio de algumas pessoas: o nosso querido secretário adjunto de Esportes, David Moura, que foi super atencioso com a comitiva; o chefe do gabinete militar, tenente-coronel Turbino, que deu todo suporte com a segurança e o transporte feitos pelos dois anjos, cabo Fabiane e cabo Brito; a querida procuradora de Estado Mariana Costa, por todo o carinho e cuidado que ela tem com o Rafael e a Família; e minha equipe Unaf, que fez os registros. Gratidão a todos por tudo mesmo!”, manifestou a primeira-dama.

Virginia ainda agradeceu os jogadores do Flamengo e do centroavante Deyverson, do Cuiabá, pelo registro que fizeram com Rafael.

“O Rafael é flamenguista, ele não ficou satisfeito com o resultado do jogo, mas tudo compensou quando ele foi conhecer os jogadores do time do seu coração,ganhou uma camiseta autografada do jogador Rodrigo Caio e ainda registrou o momento com os jogadores David Luiz e Pedro Guilherme. O nosso querido centroavante do Cuiabá, Deyverson, também fez questão de ir dar um oi para o Rafael. Foi muita emoção!”, contou Virginia Mendes.