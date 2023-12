Primeira-dama de MT participa de almoço de Natal no Restaurante Prato Popular

A primeira-dama de Mato Grosso, Virigina Mendes, participou, nesta terça-feira (19.12), do almoço especial de Natal do Restaurante Prato Popular, gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A unidade oferece refeições a R$ 1 para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como parte dos programas de combate à insegurança alimentar em Mato Grosso, idealizados pela primeira-dama.

De 2019 até o final deste ano, pouco mais de 700 mil pratos terão sido servidos.

Além do atendimento no restaurante, a população recebe as refeições diariamente. Até dezembro deste ano serão 260 mil marmitas entregues em cinco anos da atual gestão. Entre marmitas e refeições servidas no restaurante, o Governo de MT já investiu cerca de R$ 6 milhões.

“Hoje foi oferecida uma refeição especial a essa população. Agradeço aos parceiros que colaboraram conosco. É maravilhoso ver a felicidade dos clientes com a música e os serviços oferecidos. Quando nos unimos, as coisas acontecem, então, quando tenho uma ideia, conto com a Setasc e com minha equipe da Unaf para conseguirmos entregar as ações. Alguns dos frequentadores daqui são pessoas de idade, então estamos aqui para entregar o nosso abraço acolhedor e carinhoso. A gente não pode deixar de lado as pessoas que mais precisam. Que o menino Jesus abençoe a vida de cada uma delas”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

A primeira-dama ressaltou que, mesmo na pandemia da Covid-19, o restaurante não fechou as portas, garantindo que as pessoas em situação de rua recebessem as marmitas com as refeições.

“A fome não espera”, ponderou Virginia Mendes.

Nesta edição de Natal, os clientes foram agraciados com lembranças e o grupo VG Mais levou os serviços de beleza, atendimentos com cabeleireiros, maquiagem, manicure e pedicure. Os serviços contam com apoio do deputado estadual Max Russi.

A festa ainda contou com sorteio de brindes e apresentações musicais com Renato Braga e Juliano Moreno, Maria Moraes e Marechal.

O almoço também teve a parceria da Solar Coca-cola, que patrocinou as refeições no valor de R$ 1 cada, além dos refrigerantes e sucos, possibilitando um dia diferente, organizado e coordenado pela primeira-dama Virginia Mendes.

Cidinha Favero, diretora da regional Centro da Solar Coca-Cola, acompanhada do gerente comercial Bernardo Sandrin e colaboradores, falou da parceria para o Natal especial no Restaurante Prato Popular.

“É um verdadeiro presente retribuir à comunidade toda essa acolhida. Reduzir a desigualdade social faz parte de uma das premissas da empresa. Pra nós é um grande privilégio estar junto com a primeira-dama Virginia Mendes, prestigiando esta ação”, afirmou.

José Maria, cliente do restaurante, aprovou o almoço especial e falou da satisfação de conhecer a primeira-dama de MT. “Estou muito feliz com esse almoço. Foi uma grande satisfação ter conhecido a primeira-dama Virginia Mendes pessoalmente, porque ela é uma pessoa que transparece ser uma pessoa boa”, comentou.