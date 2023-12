Primeira-dama de MT prestigia e destaca respeito à cultura no 15º Festival de Siriri e Cururu em Cuiabá

O final de semana na capital foi embalado pelo 15º Festival de Siriri e Cururu no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, madrinha do grupo Flor Ribeirinha, participou da abertura. O evento tradicional conta com o apoio e incentivo do Governo do Estado.

Virginia Mendes destacou a importância de fortalecer a cultura típica da região do Pantanal para preservar as origens. “Sou uma admiradora nata da cultura da nossa região, a energia que a música e as danças trazem mexem com a gente, é algo motivador. Tenho muito respeito pela dedicação dessas pessoas que fazem questão de preservar a nossa cultura e a nossa história”.

“Com certeza, no próximo ano, teremos um festival maravilhoso”, ratificou Virginia Mendes.

Com investimento de R$ 700 mil do Estado, o evento iniciou na sexta-feira (15.12) e encerrou nesse domingo (17.12).

O secretário-chefe da Casa Civil, Fabio Garcia, afirmou o orgulho de incentivar o evento. “É uma honra para o Governo de Mato Grosso apoiar uma cultura tão tradicional e importante para a nossa região. A primeira-dama Virginia Mendes pediu que o Governo apoie o próximo evento, e já está garantido o 16º Festival de Siriri e Cururu”.

A fundadora do grupo Flor Ribeirinha, dona Domingas, abençoou a primeira-dama e o governador por acreditarem no projeto cultural. “Peço bençãos a Deus pela vida da nossa madrinha, primeira-dama Virginia Mendes, e ao nosso governador Mauro Mendes, que acreditaram no potencial dos grupos e da Associação Nandaia”.

Jean Moura, secretário adjunto de Cultura do Estado, exaltou a oportunidade dada à população de conhecer um pouco mais da cultura durante o evento. “Nós vivemos neste festival uma experiência muito positiva, em que os grupos de Siriri e Cururu construíram sua própria festa. É uma forma que a gente consegue desenvolver profissionalmente esses grupos”, pontuou.

As apresentações contaram com 12 grupos formados em quintais tradicionais com ritmos que embalam a cultura e a vida de um povo.

Nos três dias de eventos, o público conferiu as apresentações do Grupo de Cururu Tradição Cuiabana do Coxipó: Grupos de Siriri: Voa Tuiuiu, São Gonçalo Beira Rio, Flor Serrana, Estrela Guia, Vitória Régia do Pantanal, Raízes Cuiabanas, Flor do Campo, Flor de Atalaia, Coração Tradição Franciscano, Siriri Elétrico, além do Flor Ribeirinha.