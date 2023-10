Primeira-dama de MT promove dia especial para alunos do programa SER Família Criança em Poconé

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou, nesta quarta-feira (11.10), o resultado do sorteio que levará oito crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com Carteira de Identificação do Autista (CIA), para assistir ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Cruzeiro. O Dourado enfrenta o clube mineiro neste sábado (14), às 20h pela 26ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A ação é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso e do Dourado, como parte do Programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Foram sorteados os nomes inscritos, por meio de um formulário específico para essa ação. Os oito contemplados irão assistir ao jogo em um dos camarotes da Arena Pantanal, acompanhados dos responsáveis.

Após o sorteio, a Setasc conferiu se os sorteados estavam inscritos na Carteira de Identificação do Autista (CIA), e, com a confirmação, a equipe técnica entrou em contato com os ganhadores.

Toda semana que houver jogo do Dourado na Arena Pantanal, até o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol, será aberto o formulário no site da Setasc para que os autistas ou responsáveis declarem ter interesse em participar do sorteio para prestigiar o clube.

Confira abaixo o nome dos sorteados:

• Arthur Santiago A Fortes;

• Charles L de Oliveira Reis;

• Davi Marques de Oliveira;

• Iasmin Inês Santos da Silva;

• Igor Gabriel A. de Oliveira;

• Leonardo Moura Mendonça;

• Lucas Felipe Moura Jesus.

• Samuel Corrêa Silva.

Seleção Brasileira

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou na segunda-feira (09.10) seis ingressos para o jogo da Seleção Brasileira de Futebol Masculino contra a Venezuela, com direito a acompanhante, aos portadores da Carteira de Identificação do Autista (CIA). A partida ocorre na próxima quinta-feira (12), na Arena Pantanal, a partir das 20h30 (horário de Cuiabá). O confronto é válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026.

A ação faz parte do Programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os sorteados foram: Gabriel Cavalcante Oliveira, Damyan Schnaider de Arruda Cruz, Ian Conrado Borges Tizzo, Joaquim de Lima Ito, José Pedro Neves Teixeira e Luiz Gustavo Salustiano dos Reis Dutra.