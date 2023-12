Primeira-dama de MT promove encanto natalino em bairros de Cuiabá com Natal Abençoado

O ‘Projeto Natal Abençoado do SER Família Itinerante’, lançado no final de semana pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, voluntária na Unidade de Ações, entregou 5.200 cestas de Natal e 5 mil kits de doces para famílias e crianças dos bairros Jardim Industriário e Pedra 90, nesse sábado e domingo (16 e 17.12).

Idealizada pela primeira-dama, a programação é uma ação do Governo de MT, gerenciada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer (Secel), e recursos de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A programação segue até o dia 23 de dezembro.

Caminhões decorados percorrerão diferentes bairros, transportando um cenário natalino. A estrutura do caminhão inclui som, iluminação interna decorativa com árvores de Natal, caixas de presentes, ursos e luzes de LED para fotos com o Papai Noel. A iniciativa promete momentos de alegria e confraternização para as famílias locais.

Para a missionária Adriana Sousa, responsável pela Associação Mulheres Abençoadas do Bairro Industriário, a presença da primeira-dama do Estado nas ações sociais é uma benção na vida das pessoas. “Eu quero dizer para a senhora que em toda a minha vida eu já tive sonhos, Deus já me deu visões, um dia recebi uma palavra que Deus usaria alguém, mas eu não tinha noção que seria uma mulher que olha tanto por todo mundo, sem se importar com as próprias dores, que seria a primeira-dama Virginia Mendes. As ações idealizadas por ela são bênçãos na vida das pessoas”, pontuou.

No primeiro dia do ‘Natal Abençoado do SER Família Itinerante’ no Bairro Industriário, foram entregues 1.200 cestas de natal e 2 mil kits de doces às crianças. Já neste domingo, no Bairro Pedra 90, foram distribuídos 4 mil cestas e 3 mil kits de doces.

Durante as visitas, o Papai Noel é a atração principal. É ele quem distribui os kits para as crianças, cestas de Natal e proporciona momentos mágicos à população. A comunidade é convidada a participar e celebrar juntos a temporada festiva.

“A intenção de levar o Natal Itinerante aos bairros é aproximar as famílias ainda mais desta época linda, assim como o Natal Abençoado do SER Família na Arena Pantanal, os caminhões vão levar entretenimento e muita diversão. Muitas pessoas não conseguem sair dos bairros, então pensamos com muito carinho nesta nova proposta. Além do entretenimento, das cestas especiais de Natal e dos kits do doce, estamos levando amor e carinho para as pessoas”, afirmou a primeira-dama.

Ela enfatizou que a iniciativa busca espalhar o espírito natalino e promover momentos de alegria. “Que este Natal seja marcado pela união e generosidade, e que façamos reflexão no verdadeiro sentido do Natal, do nascimento do menino Jesus, do amor que Ele trouxe à terra. Um feliz e abençoado Natal a todas as famílias”, desejou Virginia Mendes.

Célia Regina dos Santos, moradora do Bairro Pedra 90, contou que o Natal Itinerante chega em ótima hora. “Achei maravilhosa essa ação porque muitas pessoas passariam necessidades esta semana, especialmente nesta semana do Natal, e essa cesta vai ajudar muitas famílias a colocar na mesa o alimento e festejar com seus familiares. A iniciativa da primeira-dama Virginia Mendes é muito inteligente e feita com muito carinho”.