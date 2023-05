Primeira-dama de MT recebe medalha Mérito Musical do Corpo de Bombeiros por contribuições sociais

A noite desta quinta-feira (04.05) foi de celebração e homenagem no ginásio da Escola Estadual Militar Dom Pedro II. Convidada pelo comandante-geral BM, coronel Alessandro Borges Ferreira, a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, madrinha dos projetos sociais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), acompanhada do governador Mauro Mendes, foi condecorada com a medalha ‘Mérito Musical’ pela contribuição a corporação. Durante a cerimônia foram apresentadas às autoridades os projetos Bombeiro do Futuro, Musicalizar e Karabom. O governador Mauro Mendes participou da cerimônia.

As ações sociais do CBMMT iniciaram a partir de uma visão institucional de oportunidades, ou seja, com a visão de melhorar a realidade local da existência de problemas de cunho social, à exemplo da criminalidade e violência, assegurando ações que estejam atreladas, ou, que respondam aos anseios da sociedade respeitando a dignidade humana.

Um dos projetos abraçados pela primeira-dama Virginia Mendes foi o Musicalizar. Há dois anos, em uma visita ao Corpo de Bombeiros, ao conhecer as dificuldades para executar as aulas de música ela se comprometeu a articular recursos para implantarem o projeto, o que conseguiu com sucesso, no valor de R$ 200 mil, para aquisição de instrumentos.

“Estou muito honrada com a homenagem e orgulhosa por ser madrinha desta importante corporação. Agradeço ao governador por nos apoiar na compra dos instrumentos musicais por meio do Fundo de Ações Sociais. Obrigada governador por estar sempre apoiando o social. Em nome do coronel Alessandro agradeço a todas as pessoas comprometidas com os projetos sociais do Corpo de Bombeiros. É maravilhoso ver a capacidade que o carinho, a dedicação e o amor têm para ajudar pessoas, e vejo em cada rosto destas crianças e adolescentes a alegria de fazer parte dos projetos oferecidos”, disse a primeira-dama de MT, Virginia Mendes.



O governador Mauro falou da alegria de ver as vagas da Escola Militar Dom Pedro II-‘Presidente Médici’ 100% preenchidas e agradeceu à primeira-dama Virginia Mendes pela dedicação. “Virginia você é um orgulho para todos nós, toda sua dedicação e atenção ao social tem feito a diferença neste Governo, parabéns por essa importante homenagem. Hoje, neste exato momento, esta unidade tem 1.800 alunos em sua ocupação máxima. Parabéns ao Corpo de Bombeiros e aos professores que aqui dedicam a sua atividade profissional e têm muita convicção de que todo esforço que estamos fazendo na educação de Mato Grosso vai colocar o nosso Estado entre as melhores educações do país.



“Quero dizer a essas crianças: hoje vocês estão me vendo como governador do Estado de MT, mas lá na minha cidade em Goiás eu também estudei em uma escola pública. A primeira-dama Virginia estudou aqui nesta escola. Foi a oportunidade que eu tive de estudar em uma escola pública, passei na Universidade Federal de Mato Grosso aos 16 anos, que é também é pública, me formei em Engenharia Civil, e foram as minhas oportunidades de estudar, de aprender, de construir uma profissão depois de me formar que me deram a chance de construir minha família e hoje estar aqui como governador. Daqui a alguns anos quem sabe um de vocês estará aqui num palco como próximos governadores”, contou Mauro Mendes.



O coronel Alessandro destacou a participação da primeira-dama de MT nos projetos oferecidos. “A primeira-dama Virginia Mendes tem uma presença muito forte no social por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, e esse apoio é fundamental para as ações que projetamos. Ela colaborou de maneira decisiva com o projeto Musicalizar, que é um dos projetos mais caros que temos. É uma felicidade ver os familiares dos alunos participando conosco, porque a Educação é responsabilidade dos pais e o nosso compromisso é contribuir com algo mais para preparar esses jovens para o dia a dia, para as dificuldades, para que eles aprendam a dizer não aos vícios e abraçar as virtudes”.

Da aula inaugural participaram alunos dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Poconé e Barão de Melgaço. O projeto ‘Bombeiro do Futuro’’, tem a finalidade de contribuir com a formação humana e cidadã de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; já o ‘Musicalizar’ utiliza a prática musical como ferramenta de aprendizagem, inclusão social e formação humana profissional do cidadão; e o ‘KaraBom’ colabora com o reforço da autoconfiança, disciplina e responsabilidade. Na região metropolitana cerca de 320 alunos entre crianças e adolescentes são atendidos, em todo Estado somam 1.340 alunos.

Também participaram do evento o deputado federal Abílio; os secretários de Estado da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) ten. – cel. Grasielle Bugalho (interina), de Segurança Pública Cel. César Roveri, o diretor da E.E. M Dom Pedro – Presidente Médici, Cel. Alves, a prefeita de Barão de Melgaço, Margareth Alves, dentre outras autoridades.