Primeira-dama de MT reforça compromisso do governo com entregas de alimentos e kits de higiene aos municípios

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) anuncia que a segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica, focada na ‘Situação do Aluno’, ocorrerá de 1º a 15 de abril. Nesta fase, as escolas poderão retificar dados sobre a situação dos alunos em 2024.

O objetivo é coletar informações sobre o rendimento e movimento escolar dos estudantes ao final do ano letivo, baseado nos registros da primeira etapa da coleta (Matrícula Inicial).

De acordo com a Seduc, as escolas devem declarar se o aluno foi aprovado ou reprovado no Sistema Educacenso, além de outras situações como transferência, abandono ou falecimento.

Rodrigo Jacob, coordenador do Censo Escolar da Seduc, destaca a importância desses dados para o cálculo das taxas de rendimento, essenciais para a avaliação da qualidade educacional no estado.

“Os cálculos são um dos componentes do ICMS Educacional que é distribuído aos municípios com base em indicadores educacionais que avaliam a qualidade da educação municipal, conforme estabelecido pela Lei Complementar 746/2022. Além disso, são usados para a complementação do VAAR no Fundeb”, explica.

Ele reforça que as taxas de rendimento também são usadas para calcular a taxa de não resposta, cujos resultados são divulgados anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“Ao retificar e atualizar essas informações, as escolas contribuem diretamente para a formulação de políticas educacionais mais eficazes e direcionadas, a alocação adequada de recursos e para a implementação de programas que possam melhorar a qualidade do ensino”, conclui Rodrigo.

