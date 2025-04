Primeira-dama de MT reforça importância da língua brasileira de sinais e dos intérpretes na comunicação inclusiva

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, convida a população para comparecer à sede da unidade em Cuiabá, além das Unidades de Coleta no interior do Estado, para doar sangue. O estoque de bolsas de sangue do tipo O- e O+ está em estado de alerta.

As doações são seguras e levam cerca de 60 minutos para serem realizadas. O voluntário deve realizar uma alimentação leve e equilibrada antes de doar. A coleta não pode ser realizada em jejum.

A diretora da unidade, Gian Carla Zanella, convida todos os doadores a comparecer ao MT Hemocentro, especialmente aqueles que possuem os tipos sanguíneos O- e O+.

“Como sempre reforçamos, doações de todos os tipos são bem-vindas, mas estamos precisando de doações dos tipos O- e O+. Nós, do MT Hemocentro, reforçamos o convite para que nos ajudem a manter os nossos estoques abastecidos para continuarmos salvando vidas. Estamos de portas abertas para recebê-los na sede e nas unidades de coleta e transfusão do interior do estado”, ressaltou.

No interior do Estado, as doações podem ser feitas nas Unidades de Coleta e Transfusão localizadas nos seguintes municípios: Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.

De acordo com o Ministério da Saúde, homens podem fazer até quatro doações por ano, com intervalo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem doar sangue três vezes ao ano, com intervalo de três meses entre cada doação.

Para doar sangue, os interessados devem comparecer à unidade portando documento oficial com foto. É preciso ter entre 16 e 69 anos e 11 meses e 29 dias. Menores com idade entre 16 e 17 anos devem levar documento de autorização assinado pelo pai, mãe ou responsável legal. Além disso, todos os doadores precisam pesar 50 kg ou mais.

Serviço

O interessado pode agendar a doação de sangue pela internet – clique aqui para acessar. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.

O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, na rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro de Cuiabá. A unidade fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pode doar, o MT Hemocentro fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.

*Sob a supervisão de Ana Lazarini

Fonte: Governo MT – MT