“Primeira-dama de MT usa sua posição política e social para ajudar as mulheres e esse foco é inspirador”, afirma presidente de conselho de mulheres dos Emirados Árabes

Os pequenos Ingrit Joice, Iasmin Lourraine e João Maicon Paulino dos Santos, de oito, seis e cinco anos, puderam ver de perto e em primeira mão a decoração de Natal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), lançada na noite desta quarta-feira (6), em Cuiabá. Os três irmãos ficaram encantados com a dimensão do presépio, com os animais se movimentando e, principalmente, com a casa do Papai Noel. Os itens compõem o Natal do Amor, evento realizado pela ALMT e que estará aberto ao público até o dia 6 de janeiro, das 19h às 23h, todos os dias da semana.

A iniciativa da ALMT foi proporcionar à população uma decoração natalina que encantasse aos olhos e emocionasse o coração. São cinco cenários que resgatam toda a simbologia do nascimento de Jesus Cristo e também do Papai Noel, o chamado bom velhinho incumbido de presentear nesta época.

Além das tradicionais mensagens de amor e paz, a decoração também traz elementos que provocam os visitantes a pensar sobre a sustentabilidade ambiental e sobre a solidariedade, com a arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade econômica.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União) destacou a importância de proporcionar às pessoas uma experiência de alegria e beleza e, ao mesmo tempo, de solidariedade. “A Assembleia é a casa do povo. Depois de tempos difíceis, é um prazer poder trazer essa alegria para as pessoas e ainda convidar a todos a doarem brinquedos para as crianças mais carentes”.

A deputada Janaína Riva (MDB) fez questão de visitar todos os cenários e convidou a população para que participem do evento. “A Assembleia está linda para receber nossos visitantes, da capital e do interior, para conhecer o presépio, a história do nascimento de Jesus. Depois de tanto sofrimento com a pandemia, tantas perdas, é uma oportunidade de retomar uma tradição”.

Foto: Ronaldo Mazza

Para o deputado Beto Dois a Um (PSB), a decoração de Natal é mais um instrumento que busca conectar a Assembleia com a população, um canal a mais para trazer os cidadãos para perto do Poder Legislativo, que é o Poder do povo.

O Natal do Amor foi organizado pela produtora cultural Carlina Jacob. Ela destacou que a preocupação foi reconstruir espaços encantados, que falassem de fé, de beleza, de amor e também de sustentabilidade. “A gente trouxe os animais, os cenários que contam a história de Jesus, assim como questões relacionadas ao aquecimento global, para que cada um reflita sobre seus hábitos e como isso pode impactar na vida do planeta”.

O Natal do Amor está instalado na área externa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a visitação está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, e nos finais de semana também durante o dia. O estacionamento dos servidores, na frente do Teatro Zulmira Canavarros, também ficará disponível aos visitantes.

A doação de brinquedos não é obrigatória, mas poderá proporcionar uma experiência mais feliz às crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social.