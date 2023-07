Primeira-dama de São José do Xingu destaca atenção da primeira-dama do Estado às mulheres indígenas do Xingu

A 3ª edição do Chapada Fashion, evento que reúne moda e propósito em Chapada dos Guimarães (a 70 km de Cuiabá), contou com a participação especial dos povos indígenas da aldeia Piaraçu, etnia Kaiapó, localizada no município de São José do Xingu, com o lançamento da coleção Menire Xingu (Mulheres do Xingu).

A abertura do evento contou com a apresentação da dança típica dos povos Kaiapós, e com a presença da idealizadora do projeto, a primeira-dama de São José do Xingu, Suélen Rodrigues, e do prefeito Sandro Costa. A primeira-dama Virginia Mendes foi representada pela secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasielle Bugalho.

“Estou muito emocionada. Dizem que um projeto leva em torno de 10 anos para acontecer, e exatamente este ano esse projeto completa 10 anos. Eu e meu esposo iniciamos os projetos sociais nas aldeias do Xingu e estamos extremamente felizes por mostrar nesta passarela o potencial do trabalho e a criatividade dessas mulheres indígenas, guerreiras e tão importantes para o nosso estado, para o Brasil e o mundo. Essa é uma grande conquista”, afirmou Suélen Rodrigues.

A primeira-dama de São José do Xingu destacou o momento político que o estado vive e, ressaltou a atenção e o apoio que os povos indígenas recebem da primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

“A política mudou muito e eu não poderia deixar de agradecer todo o apoio da nossa primeira-dama Virginia Mendes, toda a atenção e cuidado que ela tem com as nossas comunidades indígenas. Ela faz jus ao título de madrinha dos povos indígenas. Se nós estamos aqui é pelo incentivo dela que nos encoraja, porque ela nos dá exemplo, é uma mulher que nos inspira”.

Grasielle Bugalho falou da responsabilidade de representar a primeira-dama Virginia Mendes e do carinho que ela tem pelos povos indígenas.

“Chapada é o município do coração da nossa primeira-dama de MT, ela viveu boa parte da sua vida nesta cidade, que hoje tem uma janela de oportunidades. Falar em nome da madrinha da população indígena nos emociona. Algo que a primeira-dama Virginia Mendes realmente ama é ir nas aldeias, vivenciar a realidade dessa população. O projeto Menire Xingu trouxe para Chapada mulheres que nunca sonharam em sair da aldeia e agora essas imagens irão percorrer o mundo. Parabéns à primeira-dama Suélen e ao prefeito Sandro pela dedicação aos nossos irmãos e irmãs”.

O 3º Chapada Fashion foi realizado pela prefeitura de Chapada do Guimarães com o apoio do Governo de MT e outros parceiros. Cerca de 260 modelos desfilaram na passarela, em evento idealizado pelo produtor de moda Edson Guilherme.

O projeto Menire Xingu apresentou 30 peças confeccionadas por mulheres indígenas. Objetivo do evento é a união de moda, sustentabilidade, solidariedade, cultura e empreendedorismo