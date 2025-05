Primeira-dama destaca trabalho prestado por assistentes sociais em Mato Grosso

Os investimentos do Governo de Mato Grosso, que somam mais de R$ 1,3 bilhão em obras e ações, têm impulsionado o desenvolvimento de Várzea Grande. O município, também conhecido como “a cidade industrial”, completa 158 anos de emancipação político-administrativa nesta quarta-feira (15.5).

No total, são R$ 913 milhões em investimentos já concluídos e entregues para a população, e outros R$ 461 milhões que estão em andamento para melhorar a vida do várzea-grandense por meio de obras e ações em diversas áreas, como infraestrutura, saúde e educação.

Dentre os principais investimentos realizados, destacam-se a construção da ponte que liga o Parque Atalaia e o Parque do Lago, com R$ 41,8 milhões, e obras de asfaltamento em vários bairros, que receberam R$ 30,4 milhões.

A educação investiu R$ 85 milhões na construção e reformas de escolas estaduais, que também receberam tecnologias como chromebooks e smart TVs para alavancar a aprendizagem dos alunos. Na habitação, o Estado aplicou R$ 16,6 milhões para construção de unidades habitacionais, e na área social foram investidos mais de R$ 56,9 milhões nas modalidades do programa SER Família, idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes.

Atualmente, o governo segue com a execução de obras e programas que devem beneficiar milhares de moradores. A conclusão de obras em andamento, a ampliação da assistência social e as ações nas áreas de infraestrutura urbana e educação continuam sendo prioridade. Essas ações reforçam o compromisso do Estado com o desenvolvimento Várzea Grande.

Confira os investimentos do Governo de Mato Grosso em Várzea Grande:







Fonte: Governo MT – MT