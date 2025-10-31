Primeira-dama e PM entregam medalhas em comemoração ao Dia da Mulher Policial Militar nesta sexta-feira (31)

A primeira-dama Virginia Mendes e a Polícia Militar de Mato Grosso entregam, na manhã desta sexta-feira (31.10), condecorações e medalhas em homenagem ao Dia da Mulher Policial Militar. A solenidade acontece a partir das 10h, no auditório do Quartel do Comando-Geral, em Cuiabá.

Na solenidade, cerca de 150 mulheres policiais militares e outras autoridades civis serão agraciadas com as medalhas “2ª Sargento Antônia Macaúba da Costa” em homenagem a uma das primeiras mulheres a ingressar nas fileiras da Polícia Militar, além da medalha “190 Anos PMMT”.

Celebrado no dia 20 de outubro, em decorrência da Lei nº 9.432/2010, o Dia da Mulher Policial Militar é uma homenagem à criação do primeiro Pelotão de Polícia Militar Feminina, instituído na mesma data, no ano de 1983, quando foi oficializada a entrada das primeiras mulheres na PMMT.

Serviço | Homenagem ao Dia da Mulher Policial Militar

Data: 31.10 (Sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório do Comando-Geral da PMMT – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá-MT

Fonte: PM MT – MT