Primeira-dama e PM entregam medalhas em comemoração ao Dia da Mulher Policial Militar nesta sexta-feira (31)
A primeira-dama Virginia Mendes e a Polícia Militar de Mato Grosso entregam, na manhã desta sexta-feira (31.10), condecorações e medalhas em homenagem ao Dia da Mulher Policial Militar. A solenidade acontece a partir das 10h, no auditório do Quartel do Comando-Geral, em Cuiabá.
Na solenidade, cerca de 150 mulheres policiais militares e outras autoridades civis serão agraciadas com as medalhas “2ª Sargento Antônia Macaúba da Costa” em homenagem a uma das primeiras mulheres a ingressar nas fileiras da Polícia Militar, além da medalha “190 Anos PMMT”.
Celebrado no dia 20 de outubro, em decorrência da Lei nº 9.432/2010, o Dia da Mulher Policial Militar é uma homenagem à criação do primeiro Pelotão de Polícia Militar Feminina, instituído na mesma data, no ano de 1983, quando foi oficializada a entrada das primeiras mulheres na PMMT.
Serviço | Homenagem ao Dia da Mulher Policial Militar
Data: 31.10 (Sexta-feira)
Horário: 10h
Local: Auditório do Comando-Geral da PMMT – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá-MT
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão contra um homem de 31 anos, condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico sem consentimento da vítima.
A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, em apoio à Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), no bairro Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes, em Rondonópolis.
O condenado retornou à prisão após mandado expedido pela Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, em caráter de regressão cautelar. Ele ainda tem oito anos, dois meses e vinte e dois dias de pena a cumprir em regime fechado.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia e apresentado à autoridade policial, onde foram realizados todos os procedimentos legais cabíveis.
A ação faz parte da Operação Tolerância Zero, iniciativa do Governo de Mato Grosso, que engloba diversas ações de combate às atividades ilícitas, com foco no enfrentamento rigoroso às facções criminosas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de enteada por mais de 8 anos
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão preventiva de um homem que abusou sexualmente de sua enteada durante mais de oito anos, no município de Santa Carmem. A prisão foi realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop.
O suspeito, de 30 anos, abusou da menor do 5 até os seus 13 anos de idade. Ele teve o mandado de prisão preventiva decretado, pela 2ª Vara Criminal de Sinop, pelo crime de estupro de vulnerável.
As investigações iniciaram em setembro de 2024 após a vítima revelar sobre os abusos durante uma dinâmica escolar. Ela foi encaminhada, em seguida, para atendimento psicológico na escola. Com os fatos denunciados à Polícia, a menor passou por escuta especializada, relatando que os fatos iniciaram quando ela tinha apenas cinco anos, quando ela não percebia que os atos se tratavam de abusos sexuais.
Os abusos ocorreram de forma reiterada durante anos, passando por toques íntimos na vítima até o envio de vídeos pornográficos para a menor. Com base nos elementos apurados, a delegada da DEDMCI de Sinop, Renata Evangelista, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça.
A ordem judicial foi cumprida nesta quinta-feira (30), na zona rural do município de Santa Carmem, onde o suspeito estava trabalhando na construção de um poço. Ele foi conduzido à Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Sinop para as providências cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
