Primeira-dama e secretária acompanham instalação de aparelho no São Benedito

A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, acompanharam nesta sexta-feira (19) o andamento das obras de reforma do Hospital Municipal São Benedito (HMSB) e o processo de instalação do novo aparelho de ressonância magnética de 3 Tesla.

A expansão do setor de diagnóstico por imagem deve ampliar significativamente o número de atendimentos, especialmente para exames de mamas densas, a partir do próximo mês. Atualmente, o serviço é prestado à rede pública municipal pela empresa IMEDI – Diagnóstico por Imagem, por meio de contrato terceirizado.

Durante a visita, Samantha Iris destacou a importância da modernização do setor de imagem e dos avanços nas obras para a qualidade do atendimento oferecido à população. “É essencial acompanhar o andamento da reforma e a ampliação do serviço de diagnóstico por imagem, com a instalação da ressonância magnética. Essas melhorias refletem nosso compromisso em oferecer exames de alta qualidade, pois cuidar da saúde exige responsabilidade, dedicação e cuidado. Teremos aqui um setor de imagens bem completo para atender essa demanda”, afirmou.

Samantha Iris também anunciou que na unidade será realizado um grande mutirão da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. “Aqui serão realizados os exames de um grande mutirão para o ‘Outubro Rosa’. Queremos que essas ações se estendam além do mês de outubro”, afirmou.

A secretária Danielle Carmona reforçou que a rede pública municipal já disponibiliza exames de ressonância magnética e que, com o novo aparelho em funcionamento, a capacidade de atendimento será ampliada para até 900 procedimentos por mês no Hospital São Benedito. O hospital também recebeu novos equipamentos de tomografia computadorizada e, com a conclusão das obras, deverá retomar plenamente sua capacidade cirúrgica.

“Além da realização dos exames que contribuirão para o fechamento do diagnóstico, com a finalização da reforma conseguiremos disponibilizar os leitos do hospital e retomar o número de cirurgias conforme a capacidade instalada da unidade”, declarou a secretária.

A visita contou ainda com a presença do diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Israel Paniago, e do responsável pelo setor assistencial, Denialison Santiago. Segundo eles, após a fase de testes, o hospital voltará a operar com atendimento pleno à população, incluindo exames para mamas densas. Os pacientes continuarão sendo encaminhados exclusivamente via Central de Regulação, responsável por organizar as filas e o agendamento dos procedimentos na unidade.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT