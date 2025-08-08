Primeira-dama e secretários lançam obra no Residencial Sucuri

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, participou nesta semana do lançamento oficial da obra da nova praça pública do Residencial Sucuri, localizado no Distrito do Sucuri. Com prazo de até 90 dias para conclusão, a futura área de lazer será equipada com academia ao ar livre, playground infantil e uma quadra esportiva, atendendo uma antiga demanda da comunidade local.

Samantha destacou os desafios financeiros enfrentados pela administração para viabilizar a obra, que estava abandonada, com entulhos e estrutura em deterioração. Segundo ela, neste ano foram realizadas vistorias e articulações com os envolvidos para ajustar o projeto e atender às demandas da comunidade, que há anos espera pela conclusão.

“Essa praça é uma necessidade da comunidade. O importante é que começamos, não podemos ficar esperando a próxima chuva ou a próxima perda. Esse negócio de ‘lançar obra’ assusta, porque acho que já lançaram essa praça umas três vezes. Mas dessa vez vai sair, e vai sair para valer”, garantiu a primeira-dama.

O projeto será viabilizado por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com a incorporadora Abitte Urbanismo, que contribuirá com um investimento de R$ 558.600,00 em ações de melhoria para a região, como parte do compromisso com o desenvolvimento urbano responsável. A execução da obra ficará a cargo da construtora Cuattro, que garantiu a entrega dentro do prazo estabelecido.

A presidente do bairro, Kely Cristina e a moradora do Residencial Sucuri, Cris Cuiabá, relataram que esse é o terceiro lançamento da obra, mas, segundo as moradoras, desta vez, confiam que o projeto saíra do papel. “A primeira-dama está aqui com vontade de nos ajudar, de ajudar nossas crianças. Agradeço ao secretário Reginaldo, ao Amarildo, à Abitte, ao prefeito e a todos que estão nos apoiando. Juntos somos mais fortes. Agora vai dar certo!”, exaltou.

Acompanhado de sua equipe técnica, secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, explicou os desafios do projeto. “É uma obra que passou por várias revisões. O terreno tinha muitos problemas, mas agora conseguimos ajustar. Estamos aqui para cumprir esse compromisso com a comunidade, a pedido do prefeito e da primeira-dama.”

O secretário adjunto de Relações Comunitárias da Secretaria Municipal de Governo, Amarildo Batista, destacou a importância da iniciativa. “Essa é uma comunidade que há mais de 20 anos espera por esse espaço. E hoje, com apoio da vereadora Samantha, do prefeito Abilio e das secretarias envolvidas, conseguimos tirar o projeto do papel.”

Também marcaram presença o subprefeito do Distrito do Sucuri, Miguel Jorge Moraes e outras lideranças locais, assim como, parte da equipe da Cuattro [construtora responsável pela obra], da Abitte Urbanismo e demais servidores da Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias.

#PraCegoVer

A imagem principal mostra a primeira-dama Samantha Iris e todas as lideranças envolvidas na retomada das obras da praça pública no Residencial Sucuri.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT