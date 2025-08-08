Cuiabá
Primeira-dama e secretários lançam obra no Residencial Sucuri
A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, participou nesta semana do lançamento oficial da obra da nova praça pública do Residencial Sucuri, localizado no Distrito do Sucuri. Com prazo de até 90 dias para conclusão, a futura área de lazer será equipada com academia ao ar livre, playground infantil e uma quadra esportiva, atendendo uma antiga demanda da comunidade local.
Samantha destacou os desafios financeiros enfrentados pela administração para viabilizar a obra, que estava abandonada, com entulhos e estrutura em deterioração. Segundo ela, neste ano foram realizadas vistorias e articulações com os envolvidos para ajustar o projeto e atender às demandas da comunidade, que há anos espera pela conclusão.
“Essa praça é uma necessidade da comunidade. O importante é que começamos, não podemos ficar esperando a próxima chuva ou a próxima perda. Esse negócio de ‘lançar obra’ assusta, porque acho que já lançaram essa praça umas três vezes. Mas dessa vez vai sair, e vai sair para valer”, garantiu a primeira-dama.
O projeto será viabilizado por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com a incorporadora Abitte Urbanismo, que contribuirá com um investimento de R$ 558.600,00 em ações de melhoria para a região, como parte do compromisso com o desenvolvimento urbano responsável. A execução da obra ficará a cargo da construtora Cuattro, que garantiu a entrega dentro do prazo estabelecido.
A presidente do bairro, Kely Cristina e a moradora do Residencial Sucuri, Cris Cuiabá, relataram que esse é o terceiro lançamento da obra, mas, segundo as moradoras, desta vez, confiam que o projeto saíra do papel. “A primeira-dama está aqui com vontade de nos ajudar, de ajudar nossas crianças. Agradeço ao secretário Reginaldo, ao Amarildo, à Abitte, ao prefeito e a todos que estão nos apoiando. Juntos somos mais fortes. Agora vai dar certo!”, exaltou.
Acompanhado de sua equipe técnica, secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, explicou os desafios do projeto. “É uma obra que passou por várias revisões. O terreno tinha muitos problemas, mas agora conseguimos ajustar. Estamos aqui para cumprir esse compromisso com a comunidade, a pedido do prefeito e da primeira-dama.”
O secretário adjunto de Relações Comunitárias da Secretaria Municipal de Governo, Amarildo Batista, destacou a importância da iniciativa. “Essa é uma comunidade que há mais de 20 anos espera por esse espaço. E hoje, com apoio da vereadora Samantha, do prefeito Abilio e das secretarias envolvidas, conseguimos tirar o projeto do papel.”
Também marcaram presença o subprefeito do Distrito do Sucuri, Miguel Jorge Moraes e outras lideranças locais, assim como, parte da equipe da Cuattro [construtora responsável pela obra], da Abitte Urbanismo e demais servidores da Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias.
#PraCegoVer
A imagem principal mostra a primeira-dama Samantha Iris e todas as lideranças envolvidas na retomada das obras da praça pública no Residencial Sucuri.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Semob realizará leilão de carros em Cuiabá no dia 26
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realizará, no dia 26 de agosto, um leilão para a venda de veículos apreendidos, removidos ou recolhidos há mais de 60 dias e não retirados por seus proprietários.
A licitação será na modalidade leilão, do tipo maior lance por lote, exclusivamente online, por meio do site https://eblonline.com.br, a partir das 9h. A Empresa Brasileira de Leilões é responsável pela plataforma digital, cabendo a ela apenas as obrigações relativas à realização do leilão online e presencial.
O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para participar de forma eletrônica. Ele deve ser feito com, no mínimo, 48 horas de antecedência ao início do pregão, para análise dos dados e confirmação da participação. O arrematante que realizar a compra online receberá, no e-mail cadastrado, o boleto referente ao valor da arrematação e às taxas aplicáveis.
Os interessados poderão realizar vistoria prévia nos dias 21, 22 e 25 de agosto de 2025, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da Translog/Semob-MT, situado na Avenida Beira Rio, s/n, Lote A01, bairro Jardim Bela Marina, em Cuiabá.
Os lotes disponíveis são aqueles que não foram vendidos em leilões anteriores, realizados nos anos de 2023 e 2024, sendo incluídos como remanescentes neste leilão, de acordo com as condições previstas nos §§ 2º e 3º do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro.
É permitida apenas a avaliação visual dos lotes nos locais de exposição, sendo proibidos procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. As fotos divulgadas no site www.eblonline.com.br são meramente ilustrativas e não servem como referência para o estado real dos bens.
O edital de leilão, bem como a lista de lotes, pode ser alterado até a data do pregão. Os interessados devem acompanhar possíveis atualizações nos sites mencionados.
Para visualizar o edital na íntegra, clique no anexo: https://cuiaba.mt.gov.br/storage/webdisco/2025/08/08/outros/2025-08-08-18-13-edital-de-leilao-cuiaba0125-2-689676a6bce01.pdf
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Equipe de Sinop conhece boas práticas do planejamento orçamentário de Cuiabá
O secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, recebeu na manhã de quinta-feira (7) técnicos da Prefeitura de Sinop (500 km de Cuiabá) para auxiliar com informações sobre a elaboração de um plano estratégico municipal capaz de equilibrar e planejar a execução orçamentária, bem como atender às políticas sociais definidas a partir do plano de governo do Executivo.
Também participaram da troca de informações a diretora de Planejamento, Silvina Maria dos Anjos, e a diretora de Orçamento, Simone Emilia Cavasine Neves.
A Prefeitura de Sinop foi representada pela diretora executiva de Planejamento, Damaris Bento Ortêncio de Oliveira Santiago. Ela explicou que o objetivo principal da visita institucional foi conhecer as práticas de organização e planejamento orçamentário da Prefeitura de Cuiabá, cujas ideias poderão ser aplicadas em Sinop.
“Viemos conhecer como o planejamento estratégico faz o link do planejamento macro do município com as obrigações do PPA (Plano Plurianual). E também como o programa de gerenciamento do planejamento estratégico do TCE (Tribunal de Contas do Estado) é acoplado a esse planejamento geral do município. São todas ferramentas distintas. Neste momento, como a Prefeitura está reestruturando o planejamento estratégico, queremos entender a construção desse fluxo para chegar ao resultado final”, disse.
O secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, informou que está de portas abertas para recepcionar municípios interessados em conduzir de maneira eficiente o orçamento público. “Ficamos felizes com essa visita, que é uma prova de reconhecimento da capacidade técnica que a Prefeitura de Cuiabá dispõe”, ressaltou.
Durante a reunião, a diretora de Planejamento, Silvina Maria dos Anjos, fez uma explanação sobre o mapa estratégico de Cuiabá desenvolvido para o período de 2025 a 2029 e sobre o funcionamento do Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico dos Municípios (GPE).
#PraCegoVer
A foto mostra o secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, sentado em uma cadeira de cor preta, prestando atenção a um diálogo entre servidores da Prefeitura de Cuiabá e da Prefeitura de Sinop. O ambiente é a sala da Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Polícia Militar realiza o descarte de 753 quilos de documentos que perderam a validade
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou o descarte de 753 quilos de documentos que perderam a validade, nesta sexta-feira...
PRF aborda casal com dinheiro oculto e veículo com registro criminal em Rondonópolis (MT)
Na noite de 7 de agosto de 2025, por volta das 22h30, no km 215 da BR-364, em Rondonópolis (MT),...
Polícia Civil prende dois investigados por crimes contra mulheres em Rondonópolis em menos de 24 horas
A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), realizou, nessa quinta e sexta-feira (7 e...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
