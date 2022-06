Primeira-dama entrega brinquedos, fraldas e materiais de higiene para a ala pediátrica da Santa Casa

Em breve uma longa espera dos moradores de Cocalinho e do Médio Araguaia será encerrada. A obra de construção da ponte de concreto sobre o Rio das Mortes já está com 95% dos seus serviços executados e será entregue nos próximos 60 dias. Além disso, o Governo de Mato Grosso concluiu o asfalto nos 112,5 quilômetros da MT-326, ligando o município até Nova Nazaré.

O Governo de Mato Grosso investiu R$ 52 milhões na construção da ponte, que tem 483 metros de extensão e será, no momento de sua inauguração, a maior ponte de concreto do Estado de Mato Grosso. As obras são realizadas com recursos próprios do Governo. Mais R$ 187 milhões foram investidos para asfaltar a MT-326.

A ponte sobre o Rio das Mortes é fundamental para o desenvolvimento da região do Médio-Araguaia. Com essa obra, o município de Cocalinho finalmente terá uma ligação por asfalto com o restante do Estado. Emancipado em 1986, os primeiros moradores chegaram ao local em 1928. Cocalinho já tem uma ponte sobre o Rio Araguaia, ligando o município até Goiás, mas permanecia sem ligações com Mato Grosso.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, explica que a região é grande produtora de calcário, minério fundamental para a agricultura, o que gera grande fluxo de carretas. Em alguns dias, mais de 500 caminhões bitrens ficam esperando para fazer a travessia de balsa sobre o rio. “A construção dessa ponte irá transformar o Araguaia em uma nova fronteira agrícola do Estado”.

No momento, são executados os serviços de concretagem das aduelas da ponte. Esta ponte é construída pelo método de balanço sucessivo e essas aduelas formarão a estrutura por onde os veículos irão trafegar.

Marcelo de Oliveira lembrou que a realização dessa obra foi um dos poucos pedidos que o governador Mauro Mendes fez quando o convidou para assumir a Sinfra-MT. “Essa era uma região que estava muito esquecida, com uma logística precária. A ponte sobre o Rio das Mortes sempre foi colocada pelo governador Mauro Mendes como uma prioridade. É uma obra que representa um novo tempo para o Araguaia”, disse.

A ponte foi contratada em 2013, mas só saiu do papel em julho de 2020, com o início das obras após o governador Mauro Mendes assinar a ordem de serviço. “Um dos poucos compromissos que eu fiz foi com essa ponte sobre o Rio das Mortes, pois para mim estava extremamente claro que era uma obra estratégica para a região como um todo”, afirmou na época o governador Mauro Mendes.

Nesta quinta-feira (09.06), o governador Mauro Mendes e o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, realizam uma vistoria as obras da ponte, que está com 95% das obras concluídas.