Primeira-dama entrega certificado de curso de informática para mais 19 meninas do Programa Siminina

A dona de casa Rosana Ferreira, 43 anos, celebrou a alta hospitalar do filho Bryan de Paula, 6 anos, ele ficou uma semana internado no Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC), após ser atropelado por um caminhão em Nova Mutum ( distante a 240 km de Cuiabá).

“Os colaboradores do HMC vão além da obrigação profissional. São pessoas que demonstram amor e empatia pelos pacientes. Meu sentimento é de gratidão pela recuperação e carinho com o meu filho”, disse a mãe da criança.

Rosana contou que Bryan estava com ela e os irmãos esperando o pai caminhoneiro descarregar o caminhão, quando o acidente aconteceu. “Ele recebeu o primeiro atendimento em uma unidade hospitalar no município de Nova Mutum, mas devido à gravidade, a médica entubou meu filho e solicitou internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, no mesmo dia ele conseguiu a vaga e foi encaminhado ao HMC”, revelou a mãe de Bryan.

Segundo Rosana, Bryan realizou exames no HMC sendo diagnosticado com traumatismo e afundamento no crânio. “Meu filho realizou cirurgia com a equipe da neurocirurgia do HMC. Tudo ocorreu muito bem, um dia após o procedimento ele foi extubado. Nos outros dias continuou progredindo. Ele voltou a se alimentar via oral e já não precisou mais de oxigênio e nem de adrenalina”, destacou.

De acordo com o médico e diretor-técnico, Vinícius Gatto, o atendimento à criança foi imediato. “Quando recebemos o paciente na unidade, todos os procedimentos necessários foram realizados com rapidez para garantir o sucesso do tratamento. As equipes, médica, de enfermagem, e multiprofissional atuaram com bastante empenho e tudo ocorreu bem”, relatou.

A mãe de Bryan enfatizou, que quando o filho foi transferido da UTI para a enfermaria, ela observou a necessidade de registrar elogio ao atendimento recebido no HMC. “Acho importante que os profissionais sejam reconhecidos e incentivados pelos pacientes através do elogio. Eu não conhecia o hospital, mas gostei muito da estrutura e do atendimento. Todos foram bem atenciosos com a gente e demonstraram preocupação com o Bryan, e isso é raro de se ver”, ressaltou.

“A equipe médica conduziu bem o tratamento. Ele também foi atendido pela fonoaudiologia e psicologia. As enfermeiras e técnicas sempre se faziam presentes. Também achamos a comida bem gostosa. Ele brincou e assistiu televisão na brinquedoteca do hospital. Só temos elogios pelo acolhimento que recebemos no HMC”, completou.

Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o Hospital Municipal de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, revelou que a Prefeitura de Cuiabá e a direção do HMC atuam para proporcionar tratamento de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Uma das determinações do prefeito Emanuel Pinheiro é com a humanização dos serviços prestados aos pacientes e familiares. Felizmente, todos os dias, celebramos a cura e a alta médica hospitalar. São pessoas que retornar para seus lares com saúde. Para nós, enquanto direção do HMC, é gratificante o êxito do tratamento”, concluiu Rós.