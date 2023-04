Primeira-dama entrega peixes para idosos e promete retorno da ‘Pescaria da Melhor Idade

A primeira-dama Márcia Pinheiro abriu as entregas da 30ª edição do projeto Peixe Santo Solidário, na terça-feira (4), em cerimônia realizada no Centro de Convivência do Idosos (CCI) Aideê Pereira. Os beneficiários são os idosos em vulnerabilidade social assistidos pelas unidades da Prefeitura de Cuiabá que receberão mais de 400 kg de pescado da espécie pintado, doados em parceria com o grupo Bom Futuro.

“Nós já seguimos com essa parceria há alguns anos e é de fundamental importância porque estamos transformando uma proteína vegetal em animal, de qualidade, para alimentar essas pessoas que tanto precisam”, disse Pedro Oliveira, representante do Grupo Bom Futuro.

A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e da Pessoa com Deficiência.

O secretário de Agricultura, Francisco Vuolo, destacou as parcerias no projeto Peixe Santo que tem melhorado significativamente ao longo dos anos. A Associação Brasileira da Piscicultura também foi uma das instituições envolvidas nesta edição.

“Os três últimos anos a empresa Bom Futuro tem sido parceira da gestão Emanuel Pinheiro doando os peixes. Sempre melhorando. No ano retrasado foi tambaqui e pacu. No ano passado foi pintado em posta e esse ano o pintado inteiro”, elencou.

Pescaria da Melhor Idade

Durante o evento, a primeira-dama lembrou o grande trabalho de inclusão social da Pescaria da Melhor Idade, o qual teve as atividades suspensas, em decorrência da Pandemia, e desde então não retornou.

“Fica o meu compromisso com todos vocês de que o ano que vem voltaremos com a pescaria para promover o bem estar social, inclusão e qualidade de vida que vocês merecem”, disse sob aplausos dos mais de 230 idosos.

A Pescaria da Melhor Idade reúne os mais de 400 idosos dos quatros CCIs da capital para uma pescaria coletiva que proporciona interação social e fortalecimento de vínculos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT