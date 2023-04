Primeira-dama entrega peixes para idosos e promete retorno da Pescaria da Mulher Idade

Os investimentos pedagógicos com a implementação de programas visando a proficiência dos estudantes na formação e valorização dos profissionais e a reforma e construção de novas unidades, tornando os espaços escolares mais modernos e adequados ao processo de ensino e aprendizagem, configuram um diferencial da Educação cuiabana, na gestão Emanuel Pinheiro.

No aniversário de 304 anos, um dos programas implementados na rede, o Educando para Cuiabana, em sua sexta edição, reflete a importância do fortalecimento da cultura e da história cuiabanas, para a formação integral dos estudantes.

“Assumimos um compromisso com a população, de avançar, de forma consistente e com qualidade, na Educação cuiabana. Nosso maior objetivo é oferecer as nossas crianças, a melhor educação possível. Para isso, a gestão investe nos profissionais, no pedagógico e na infraestrutura. A Educação é o único instrumento que pode transformar uma sociedade e o olhar humanizado e inclusivo, dos profissionais e da administração municipal, tem feito a diferença na rede pública”, destacou o Prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, ao falar sobre o grande salto da educação cuiabana nos últimos anos, destacou a importância da Política Educacional da Rede Municipal, nesse avanço. Fundamentada em um Projeto Pedagógico ancorado na História e na Cultura Cuiabanas, sem perder a conexão com as transformações ocorridas na sociedade global, a Escola Cuiabana tem sido a grande alicerce para o avanço da educação pública da capital.

“A política da escola Cuiabana tem como sua principal proposta, o fortalecimento da identidade do povo cuiabano, por meio da valorização das manifestações presentes neste território, a fim de contribuir para o desenvolvimento de sentimentos de identidade, orgulho e cidadania, fundamentais para uma educação inclusiva, integral e com olhos para o futuro”, destacou a gestora.

Investimentos

Ao longo da gestão Emanuel Pinheiro os investimentos na adequação dos espaços escolares, foi expressivo, nesse período, 16 novas unidades foram construídas ou reconstruídas, em substituição a antigos prédios; 40 unidades, entre Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC), Creches e Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) e escolas do campo (EMEBC) foram reformadas; 20 unidades, cinco quadras poliesportivas e três bibliotecas públicas passaram por reformas gerais com ou sem ampliações e, este ano, 16 obras, sendo dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), três CEIC e nove EMEB, estão em andamento.

Ao entregar as novas unidades à população todas elas ganharam aparelhos de ar condicionado, do Programa Climatizar é Humanizar; mobiliários, materiais pedagógicos e equipamentos novos.

Entre as obras em andamento estão as construções das unidades dos bairros Altos do Parque, Voluntários da Pátria e Serra Dourada – cada uma com capacidade para atender, 340 estudantes.

Com 57.654 estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino, a entrega de kit material escolar e de uniformes, é outra iniciativa implantada pela gestão. Até a primeira quinzena deste mês, todos os estudantes, da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos terão recebido o material escolar e, em seguida, inicia a entrega de uniformes.

Programas e ações

Entre os programas e projetos implantados na rede estão o Cantinho Cuiabano, espaços voltados aos autores cuiabanos e literatura regional, o Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC) e o Programa de Melhoria da Proficiência (PROMP), entre outros.

Visando a aprendizagem efetiva dos estudantes, a gestão investe na aquisição de novas tecnologias. Assim as unidades e profissionais ganharam Notebooks, Laboratórios ProCiência para atender estudantes na faixa etária de 6 a 14 anos, Mesas Tabletes para unidades educacionais que oferecem Educação Infantil ou Ensino Fundamental até o 5º Ano.

“No mês de aniversário da nossa Capital, vamos comemorar o sucesso das iniciativas implementadas na rede publica Municipal e os resultados positivos obtidos para as nossas crianças. Estamos caminhando com firmeza para um ensino de excelência”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT