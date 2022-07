Primeira-dama lança 4ª edição do Qualifica Cuiabá com 1,8 mil vagas e mais de 40 cursos

Com início previsto para o mês de agosto, a 4ª edição do Qualifica Cuiabá irá ofertar 1,8 mil vagas para mais de 40 cursos profissionalizantes. O programa foi lançado nesta segunda-feira (11) pela primeira-dama da Capital, Márcia Pinheiro, em solenidade que contou com a participação do gerente de Educação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Marcos Vinicius Ribeiro, e da secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Para Márcia Pinheiro, a Prefeitura de Cuiabá está dando oportunidades de qualificação para as mulheres e jovens. “O prefeito Emanuel Pinheiro determinou que a sua gestão fosse humanizada e é isso que nós estamos fazendo. Estamos atendendo aqueles que mais precisam. Estou muito feliz de ver que muitas pessoas aproveitaram essa chance e agora têm uma profissão”, comemorou Márcia.

Segundo o gerente do Senai, Marcos Vinicius Ribeiro, o Qualifica Cuiabá é uma ótima opção para as pessoas de baixa renda se capacitarem de forma eficiente. “Os cursos vão permitir que essas pessoas tenham uma profissão, tenham mais dignidade. Esse ano, catadores de recicláveis que atuam no aterro sanitário também serão contemplados com alguns cursos. Todos os nossos alunos recebem um certificado de conclusão”, explicou Marcos.

Já para Rita Silva, ex-aluna do Qualifica Cuiabá, muitas pessoas não teriam a chance de se capacitar, caso não existisse o programa. “Fiz o curso de retroescavadeira. Um curso que sempre tive vontade, mas por não ter condições financeiras não conseguia fazer. Quando fiquei sabendo que a Prefeitura e o Senai estavam oferecendo essa vaga, não perdi tempo e corri para me inscrever. Só tenho a agradecer à primeira-dama por nos dar a oportunidade de ter um trabalho digno e com ele sustentar os meus três filhos e minha casa. Estou muito feliz”, agradeceu Rita.

Na ocasião, a primeira-dama aproveitou para anunciar que em breve Cuiabá terá o Banco da Mulher, um programa específico de atendimento para a mulher. A ideia é que seja aberta uma linha de crédito que será destinado a atender esse público feminino.

Qualifica Cuiabá

Idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro, o programa Qualifica Cuiabá já atendeu mais de 6.650 pessoas, em cinco anos, e tem como principal objetivo chegar a 10 mil pessoas qualificadas até o fim de 2024. Foi implantado na gestão em 2018. Com 40 cursos de diversas áreas como Gestão, Empreendedorismo, Construção Civil, Alimentação e Bebida, entre outros

O Qualifica Cuiabá é uma das principais políticas sociais da Prefeitura de Cuiabá e oportuniza a centenas de pessoas, a partir dos 16 anos, a profissionalização em cursos com grande abrangência no mercado de trabalho. Os cursos são totalmente gratuitos.

Cursos que serão Ofertados:

Produção de hambúrguer artesanal; produção de pães naturais e integrais; técnicas de decoração de bolos; técnicas para produção de doces gourmets; confeiteiro; padeiro; salgadeiro; aplicador de revestimento argamassa; assentador de revestimentos cerâmicos; carpinteiro de estruturas de telhado; construtor de alvenaria; letricista de instalações prediais; instalador hidráulico; pintor de obras imobiliárias; eletricista industrial; almoxarife; designer gráfico editorial; instalador de reparador de redes de computadores; montador e reparador de computadores; operador de computador; web designer; costura de peças íntimas infantis juvenis; confeccionador de lingerie e moda praia; confeccionador de bolsas em tecido; costureiro industrial do vestuário e modelista.

Inscrições:

As inscrições quando abertas serão feitas exclusivamente nos Centros de Referências da Assistência Social (CRAS) dos bairros.

