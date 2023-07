Primeira-dama Márcia Pinheiro e vice-prefeito participam de comemoração aos 5 anos de formação da fanfarra do Programa Siminina

Com o objetivo de despertar o espírito artístico e cívico, ajudar na educação, formação musical, trabalho em grupo e no respeito, o programa Siminina comemorou na tarde desta sexta-feira (28), o aniversário de 5 anos de formação da fanfarra, que contempla cerca de 80 meninas de duas unidades do Três Barras e Capão do Gama.

De acordo com o maestro da fanfarra, Paulo Célio dos Santos, quando apresentou o projeto para a primeira-dama, percebeu o interesse que ela nutriu pela fanfarra. Ele relembra que desde o início teve toda autonomia e incentivo para que as meninas pudessem ter acesso a banda.

“Graças a Deus a madrinha do programa Siminina, Marcia Pinheiro, que tem um olhar e um carinho por todas as atividades desenvolvidas pela nossa equipe, hoje temos uma fanfarra completa, com instrumentos novos e uniformes, tudo cuidadosamente preparados na cor rosa que tem a cara da nossa primeira-dama”, explica.

Segundo a coordenadora do programa Siminina, Dalma Beatriz Monteiro, a fanfarra do Programa tem sido uma das principais atividades desenvolvidas com as mais de mil meninas inseridas nos 16 polos do programa na capital. Ela salienta que a atividade fez parte da nova roupagem instalada no programa.

“A repaginação do Siminina trouxe diversas atividades e a fanfarra tem sido uma das principais. A nossa intenção é transformar o Siminina em um local de aprendizagem, algo que venha a contribuir na formação dessas meninas em mulheres independentes e empoderadas”, declarou.

Para a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro é uma felicidade imensa participar de um dia festivo onde se comemora 5 anos de formação da fanfarra do programa Siminina. Ela destacou a importância de investimento com qualidade e seriedade na educação, o que vem acontecendo na gestão atual que tem 82% de aprovação.

“Quero parabenizar toda a equipe de maestros e de profissionais que trabalham com as nossas Simininas e dizer que vamos continuar trabalhando, formando e incentivando essas meninas para que elas além de saírem com uma qualificação musical, possam buscar e alcançar outros objetivos”, pontua.

O vice-prefeito, José Roberto Stopa, também esteve presente na unidade do Siminina do Capão do Gama e parabenizou todos os envolvidos no projeto da fanfarra.

“Quando você vê um aluno recebendo o seu uniforme, recebendo o seu material escolar, isso significa o respeito que nós temos principalmente nas crianças. Falando em Siminina quero destacar que nós estamos formando essas meninas para que elas possam ter uma oportunidade, um futuro melhor, uma formação melhor e se depender da nossa gestão elas sairão daqui preparadas para o futuro”, fala.

Josiane Reis é mãe de uma das alunas que fazem parte da fanfara, ela explica que desde o início foi a própria filha que se interessou e pediu para fazer parte do Siminina e da banda e que esse interesse pela cultura tem refletido na vida pessoal da filha, principalmente quando o assunto é disciplina.

“A minha filha ama fazer parte da fanfarra e do Siminina e só tenho agradecer a todos os envolvidos neste programa, pois jamais teríamos a oportunidade de participar de um projeto como esse se não fosse por meio do programa”, observa.

O pároco da paroquia Dom Bosco, Elilzeo explica que a fanfarra e arte é fundamental para o desenvolvimento das crianças, uma criança que se aperfeiçoa em qualquer tipo de arte musical ela tem uma facilidade e engrandecimento tanto na vida pessoal como na vida espiritual.

“Eu acompanho e vejo o crescimento e o interesse que essas meninas possuem buscando novas atividades. Aqui na unidade oferecemos ainda judô, matemática, português e aulas de língua estrangeira. Uma grande benção poder oferecer tantas atividades por meio do programa Siminina”, ressalta.

O programa Siminina têm recebido o maior conjunto de ações de toda sua história com atividades como ballet, fanfarra, artesanato, inglês, dança regional, judô, alfabetização e muito mais. Além disso, a faixa etária de atendimento aumentou em 1 ano (14 aos 15 anos) para o trabalho de cursos profissionalizantes como informática básica e intermediária de modo preparativo ao mercado de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT