Primeira-dama Márcia Pinheiro entrega os primeiros óculos da edição 2023 do projeto ‘Enxergar é Humanizar’

A primeira-dama Márcia Pinheiro entregou na tarde desta quinta-feira (31) os primeiros óculos do Projeto Enxergar é Humanizar, edição 2023. A entrega, simbólica para 22 estudantes, aconteceu no Auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação. Nessa primeira etapa, serão entregues 211 óculos. No total, este ano, a meta é atender 100% dos estudantes do 1º ao 9º Ano de 85 escolas de Ensino Fundamental, indicados pelos professores, com a entrega de aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentas) armações, com lentes antirreflexos.

Idealizadora do projeto Márcia Pinheiro, contou que estudou em escolas públicas na sua infância e sabe a importância disso para as famílias e falou sobre o carinho e o cuidado que a gestão Emanuel Pinheiro tem com as crianças. “Nós como pais, como gestores, queremos isso, cuidar das nossas crianças. Eles são o futuro da nossa cidade, do nosso país. Nós queremos que todos tenham dignidade, que cada vez mais as crianças sejam respeitadas e cuidadas. Espero que a gestão Emanuel Pinheiro seja lembrada por esse carinho, por essa determinação, por esse olhar humanizado”, disse a primeira-dama.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou a importante atuação da gestão Emanuel Pinheiro na pasta, considerada prioridade pela administração. “A Educação precisa dessa sensibilidade para que a gente realmente construa e faça a melhor Educação do Brasil. Tudo o que esta gestão faz, junto com a primeira-dama Marcia Pinheiro é pensar no melhor para as crianças como o Projeto Enxergar é Humanizar, que compõe as ações do Programa de Alfabetização Cuiabano resgatando um passivo social que afeta o processo ensino de aprendizagem dos estudantes, assegurando a eles o direito básico de escolarização”, disse Edilene Machado.

Sobre o projeto

Criado em 2018, o Projeto Enxergar é Humanizar tornou-se uma ação permanente da Secretaria Municipal de Educação, com impacto positivo no desenvolvimento, na qualidade de vida e no bem-estar social dos estudantes atendidos na rede pública municipal de educação.

No primeiro ano (em 2018), foram contemplados estudantes dos 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental, que passaram por avaliação e monitoramento das aprendizagens. A partir desse monitoramento, os professores identificaram os estudantes que tinham déficit de aprendizagem relacionado à baixa visão.

Com a pandemia, o projeto foi suspenso em 2020/2021.

Em 2022, foi retomado e teve seu alcance ampliado para atender os estudantes até o 6º Ano. Os estudantes detectados com algum problema visual foram selecionados pelos professores e equipe gestora da unidade escolar, e passaram por exame de optometria. Esse exame diagnostica falhas de refração ou defeitos da visão (miopias, hipermetropias e astigmatismos), passíveis de correção por meio do uso de óculos.

O Projeto Enxergar é Humanizar já atendeu 300 estudantes (em 2018) e 110 estudantes (em 2022), totalizando 410 estudantes beneficiados.

Durante a entrega dos óculos a ansiedade dos estudantes e dos pais era visível.

Tanaiara, mãe do estudante Abner Gabriel disse que já havia percebido as dificuldades do filho quando a escola entrou em contato informando sobre o Enxergar é Humanizar. “Muito bom esse projeto porque muitos pais não tem condições. Estou muito feliz. Meu filho fez o exame, escolheu os óculos e está feliz”, disse ela.

“Meu filho já vinha reclamando de dor de cabeça e dor nos olhos e com o tempo fomos percebendo que havia um problema. Minha esposa falou do projeto e ele fez o exame, foi detectado o problema. Graças a Deus, agora está tudo bem e ele está de óculos”, disse Rodrigo Alexandre.

Valdevino Pereira, pai de gêmeos, estava muito feliz. “A criança é o futuro do nosso país e a Prefeitura valorizar a qualidade da Educação traz benefício para a família toda. No meu caso é uma ajuda dupla. Eu sou muito apegado as minhas crianças e converso muito com eles e já havia percebido as dificuldades deles. Para enxergar tinham que chegar bem próximo da lousa e apesar das aulas de reforço, eles tinham dificuldade. Agora com os óculos, creio que o desempenho deles na escola vai melhorar muito. Só tenho a agradecer a essa gestão por essa ação social tão importante”, disse Valdevino.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT