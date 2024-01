Primeira-dama Márcia Pinheiro participa da assinatura do termo de cessão de servidores para o atendimento de crianças acolhidas nas Casas Lares

Crianças e adolescentes acolhidos nas oito Casas Lares do Município de Cuiabá passarão a contar, a partir de agora, com o atendimento de pedagogos, nutricionistas e educadores físicos. Na tarde desta quarta-feira (24), com a presença da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, foi assinado um termo de cessão de servidores entre a Secretaria Municipal de Educação e a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital. As Casas Lares são instituições de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, inseridos no Programa de Acolhimento Familiar ou Institucional.

Antes da assinatura do Termo de Cessão de servidores, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, conversou com auxiliares de serviços gerais (TMIE-ASG) aprovados no Processo Seletivo da Educação, que se encontravam no Auditório Maestro China para a entrega de documentos e atribuição. Nas boas-vindas, Márcia Pinheiro agradeceu aos profissionais que atuarão nas unidades da rede pública municipal neste ano letivo.

Durante a reunião, a primeira-dama falou sobre algumas das ações e parcerias firmadas entre o poder público municipal e outros órgãos, visando atender a população que mais precisa da administração. ‘Esta é mais uma parceria da Prefeitura de Cuiabá, que irá proporcionar profissionais de educação para o atendimento psicopedagógico de crianças e adolescentes acolhidos nas Casas Lares. Esse cuidado é uma marca da gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, garantindo às crianças o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral’, destacou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, também destacou as parcerias firmadas ao longo da gestão de Emanuel Pinheiro, com órgãos do Judiciário. ‘Estamos entrando no oitavo e último ano da gestão, selando com chave de ouro esta parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a 1ª Vara Especializada da Criança e Juventude. Essas crianças já são atendidas nas Casas Lares pela Secretaria de Assistência Social, e agora os profissionais da Educação irão atuar no contraturno escolar, com apoio psicopedagógico. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro está deixando em Cuiabá marcas de humanização, de uma gestão que pensa com muito carinho, junto com a primeira-dama, Márcia Pinheiro, na população’, salientou Edilene Machado.

A titular da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude, Dra. Gleide Bispo dos Santos, enfatizou a importância da parceria para as crianças e jovens acolhidos nas Casas Lares. ‘Para nós, é um avanço para o Município de Cuiabá. Sem dúvida, vai fazer a diferença na vida dessas crianças que frequentam a sala de aula. O atendimento que será prestado por esses profissionais, auxiliando nas atividades escolares e em outras, nos permite vislumbrar um futuro melhor para eles’, disse.

A juíza Gleide Bispo dos Santos destacou o apoio da primeira-dama, Márcia Pinheiro, às ações e parcerias que o Município vem implementando por meio de outras secretarias, voltadas às crianças em situação de risco. ‘Todas necessitam de um olhar diferenciado e humanizado’, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT