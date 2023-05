Primeira-dama Marcia Pinheiro participa de almoço com candidatas ao Miss Universo MT

A população cuiabana compareceu em peso na manhã deste sábado (13), em duas unidades do Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte (Ciac) nas regiões Sul e Central da capital que, excepcionalmente, funcionaram em regime de expediente especial, das 9h às 13, com a finalidade de auxiliar os contribuintes referente ao esclarecimento de dúvidas e emissão de guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), foi bastante elogiada pelo público que encontrava dificuldades. Para este exercício, a Prefeitura de Cuiabá disponibiliza formas de pagamento acessíveis, sendo elas cota única, com o benefício de 10% de desconto ou em até oito prestações, sem acréscimos e juros, com vencimento no dia 19 de maio.

Uma das primeiras a chegar até o CIAC Centro, Maria Auxiliadora, moradora do bairro Jardim Industriário, destacou o suporte rápido proporcionado, deixando o local com seu boleto impresso e atualizado em mãos. “Cheguei cedo e fui atendida super rápido, pessoal bem educado. Tinha incertezas sobre o valor real que tenho que pagar. O pessoal informou e emitiu o documento para mim. Vou pagar e deixar tudo em dias agora”, disse.

Aos 73 anos, Francisco Lúcio, optou pela contribuição parcelada, efetivada em nome do seu imóvel em poucos minutos. “Precisei parcelar este ano e aqui recebi toda ajuda. Hoje também é um dia mais calmo, onde a gente consegue resolver as pendências com mais facilidade também”, completou.

A diretora do Cadastro Fiscal e Imobiliário da SMF, Elenize Ferreira, pontuou que em durante a semana, são mais de 800 atendimentos realizados diariamente, o que abrange os pólos fixos e itinerantes, com objetivo de alcançar o maior número de pessoas possíveis. “Queremos proporcionar com as ações um atendimento especializado à população, buscando estratégias que atendam ao interesse de todos. A partir de segunda-feira continuamos com a nossa programação normal, levando até os bairros também”, declarou.

Na próxima segunda (15) e terça-feira (16), a população poderá acessar os serviços nas escolas municipais Floriano Bocheneki, no Bairro Parque Atalaia, e Maria Dimpina, situada na região da Chácara dos Pinheiros. Todos os dias, as atividades ocorrerão no período matutino, das 8h às 13h.

Canais de comunicação:

Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte – CIAC – Rua Barão de Melgaço, 3814 – Centro Norte, Cuiabá – MT, 78005-300);

Loja de Atendimento ao Cidadão (LAC Sul): Rodovia Palmiro Paes de Barros, S/nº (acesso a Santo Antônio de Leverger).

LAC Norte: Espaço no Ganha Tempo CPA;

E-mail: [email protected]

Telefones do IPTU – Telefone – (65) 3317-5616

Whatsapp – (65) 99226-0758

Emissão de guia – Whatsapp – (65) 99206-3609

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT