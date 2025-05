Primeira-dama participa de comemorações pelos 14 anos do Distrito do Sucuri

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

Na sexta-feira (24.05), a vereadora Michelly Alencar realizou a entrega de brinquedos e livros didáticos à Creche CEIC Rosângela Campos, localizada no bairro Pedregal, em Cuiabá.

A ação foi resultado da campanha “Doe um brinquedo, doe um livro”, idealizada e mobilizada pela parlamentar com o objetivo de reconstruir os sorrisos das crianças atendidas pela unidade, após os prejuízos causados por fortes chuvas no início do ano.

A iniciativa sensibilizou a sociedade e empresas do setor de brinquedos, que aderiram com doações solidárias.

Durante a entrega, Michelly relembrou o episódio que motivou a campanha, quando a creche foi gravemente afetada, perdendo brinquedos e materiais pedagógicos.

“Fiquei muito emocionada. Vi, junto com a diretora, brinquedos e materiais didáticos encharcados sendo descartados. Foi naquele momento que Deus tocou meu coração. Decidimos iniciar uma campanha de arrecadação e, hoje, estamos aqui realizando essa entrega com muita alegria”, declarou a vereadora.

Michelly ressaltou que as doações foram fruto de um esforço coletivo da sua equipe de gabinete, em parceria com empresas que voluntariamente abraçaram a causa, e agradeceu, especialmente, ao vereador Alex Rodrigues por sua contribuição.“Conseguimos arrecadar brinquedos e coletâneas de livros com a ajuda de grandes parceiros, como o Seu Zago, que atua na área de divulgação cultural e é integrante do Rotary Club Cuiabá Oeste. Ao ver nossa campanha, ele se sensibilizou com a ação e doou cinco coleções de livros incríveis, voltadas para crianças de zero a quatro anos”, destacou.

As coleções doadas contam com oito a doze livros, com histórias que promovem valores como otimismo, respeito às diferenças e inclusão. O objetivo é incentivar a leitura desde os primeiros anos, envolvendo também os pais nesse processo.

Emocionada, a diretora da creche, Rosinalva, agradeceu pela iniciativa.

“Estou há 25 anos na rede municipal e nunca vi uma ação como essa. Saber que nossas crianças, que são o coração da unidade escolar, terão acesso à cultura e ao conhecimento por meio desses livros e brinquedos é algo que levaremos para sempre. Mesmo diante das perdas, não deixamos de atender nossos pequenos. E, hoje, graças a essa mobilização, celebramos a solidariedade e o amor ao próximo. Fernando Pessoa já dizia: ‘Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.’ Gratidão à vereadora e ao Rotary Club por essa demonstração de grandeza de alma”, afirmou.

Empresas participantes:

Dismat

Realmat

Bazar Planalto

Loja Sol e Mar

Shopping Center da Criança

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT