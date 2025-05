Primeira-dama promove ação social com entregas e mutirão de atendimentos na região sudoeste de MT

Com a meta de posicionar o Pantanal brasileiro como novo destino de safári de vida selvagem no mercado internacional, especialmente para competir com os tradicionais roteiros da África, a Embratur, em parceria com os governos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Sebrae, lança uma forte campanha de promoção no exterior. A estratégia foi detalhada durante reunião no Summit Visit Brasil, realizada nesta segunda-feira (19.5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A principal ação será a Galeria Visit Brasil – Pantanal, que ocorrerá de 28 de outubro a 1º de novembro, em Nova York, reunindo imagens, sons, sabores e experiências do bioma pantaneiro, considerado um dos mais ricos do planeta em biodiversidade. A ideia é apresentar o Pantanal como um destino que alia natureza exuberante, fauna rara — como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira — e uma cultura local autêntica, com forte apelo gastronômico.

“Temos que mostrar ao mundo que o Brasil também é um destino de safári. Com uma mensagem clara e unificada entre os dois estados, podemos competir em pé de igualdade com destinos africanos”, afirmou Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur. A proposta inclui também rodadas de negócios com os 20 principais operadores de turismo dos Estados Unidos.

Segundo dados do Sebrae, 728 mil norte-americanos visitaram o Brasil em 2024, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Eles gastaram em média US$ 3.654 por pessoa, cerca de R$ 20 mil, e costumam permanecer cerca de 18 dias no país, perfil considerado estratégico para a nova campanha.

Como reforço global à iniciativa, a National Geographic produzirá uma série especial sobre o Pantanal, com possibilidade de começar em junho em uma expedição chamada “safári de sentidos”, que usará vídeos e fotos para explorar o bioma pelos cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar.

A secretária adjunta de Turismo de Mato Grosso, Maria Letícia Costa, reforçou a importância da ambientação e curadoria do evento em Nova York.

“Temos um produto único e maravilhoso. Precisamos apresentá-lo com a força e o cuidado que ele merece, desde a gastronomia até a estética da galeria”, afirmou.

O diretor técnico do Sebrae Mato Grosso, André Schelini, destacou o papel estratégico da ação para reposicionar o Pantanal após os impactos ambientais e econômicos sofridos nos últimos anos.

“Desde os incêndios florestais e a pandemia, a região vem se recuperando com muito esforço. Essa ação internacional corrobora com um Brasil que quer mostrar ao mundo seu potencial de desenvolvimento sustentável, baseado em cadeias de valor e na conservação do meio ambiente. O momento é de união e planejamento integrado”, disse.

O evento em Nova York também será uma oportunidade para prospectar investimentos internacionais voltados à estrutura turística da região. A expectativa é que ações como essa consolidem o Pantanal no radar de turismo internacional e fortaleçam a imagem do Brasil como potência em natureza e conservação.

