Primeira-dama se une à luta contra o câncer infantil no McDia Feliz

A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, participou neste sábado (23) do lançamento oficial da campanha McDia Feliz 2025, realizado no McDonald’s do Pantanal Shopping, com programação simultânea também na unidade da Avenida do CPA.

O convite para a mobilização foi feito nesta semana pelo vice-presidente fundador da AACC-MT, Benildes Aureliano Firmo, que entregou lembranças confeccionadas pelas próprias crianças atendidas e reforçou o chamado à solidariedade. Neste ano, o McDia Feliz vai beneficiar 75 projetos em 48 instituições, entre elas a AACC-MT.

“É uma honra poder participar desse momento. A gente sabe que a parceria é o que move o mundo. O trabalho da AACC é algo que vamos conhecendo e admirando cada vez mais. É tão importante quando existem pessoas com uma causa no coração que fazem aquilo que o poder público, muitas vezes, não consegue alcançar. Quero agradecer a todos os voluntários que se doam para uma causa tão bonita”, afirmou a primeira-dama.

Samantha também reforçou o caráter solidário da campanha e fez um convite especial ao público: “Hoje estão todos liberados da dieta! Vamos comer Big Mac! Porque o mais importante é a união, o carinho e a presença de cada um. Isso, com certeza, faz a diferença na vida de muitas crianças”, completou.

A diretora de voluntariado da AACC-MT, Flávia Nascimento, destacou o apoio recebido da administração municipal por meio do Núcleo de Apoio à Primeira-dama: “Ficamos muito felizes com a presença da primeira-dama Samantha representando a Prefeitura neste momento. Tive a oportunidade de conhecê-la, trocar informações, e somos muito gratos pela disposição da Prefeitura em participar desta campanha e fazer parte da história da instituição”, disse.

Em Cuiabá, a AACC-MT oferece acolhimento e assistência a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além de suas famílias. Ao longo de sua trajetória, já atendeu mais de 800 pacientes. Atualmente, cerca de 425 estão em acompanhamento, em um processo que inclui exames, quimioterapia e avaliações de cura.

“A AACC é uma casa de apoio. A criança vem para Cuiabá, faz o tratamento e fica hospedada na instituição durante esse período. Nosso trabalho só é possível com a colaboração da sociedade. Hoje, além do Big Mac, também é possível ajudar adquirindo camisetas e garrafinhas vendidas nos pontos da campanha”, explicou Flávia Nascimento.

Como ajudar

As pessoas podem contribuir comprando um Big Mac, camisetas ou garrafinhas, disponíveis no Shopping Pantanal e na loja da Avenida do CPA. Cada voucher custa R$ 20,00 e pode ser trocado por um Big Mac em qualquer restaurante participante. A campanha acontece hoje até as 22h, acompanhando o horário de funcionamento das lojas.

Os recursos arrecadados são destinados a ações como aquisição de equipamentos hospitalares, melhorias em ambientes de tratamento, capacitação profissional, diagnóstico precoce e acolhimento integral.

#PraCegoVer

Imagem mostra a primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, ao lado de representantes da ACCMT, durante o evento de lançamento da campanha solidária.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT