Primeira edição da Batalha da Central ocorre neste sábado (28) no Espaço Silva Freire

Integrando uma série de ações na região do Real Parque, o prefeito Emanuel Pinheiro realizou uma visita à Escola Municipal de Educação Básica – EMEB Profª Joana Dark da Silva na quinta-feira (26). Na ocasião, o gestor foi calorosamente recebido pelos alunos da unidade de ensino, que fizeram apresentações, entregaram cartinhas e até pediram autógrafos ao chefe do Executivo Municipal.

“Nossa escola atende desde o pré-um até o quinto ano e temos uma parceria muito grande com a Secretaria Municipal de Educação, o prefeito Emanuel Pinheiro tem nos dado uma força muito grande. Nós já conseguimos climatizar todas as salas de aula, colocar forros nos pátios e estamos correndo atrás de mais melhorias para nossa escola. Porque a partir do momento em que um aluno está bem assistido dentro da sala de aula, ele vai sentir mais prazer e motivação para vir estudar, tudo isso contribui para que ele tenha um processo de aprendizagem muito melhor”, disse o diretor da EMEB Joana Dark, Valdir Xavier.

Em seguida, Pinheiro se dirigiu ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Engenheiro Oscar Amélito, uma unidade referência pela implantação do programa Hora Estendida. Por meio dele, famílias com jornada de trabalho incompatíveis com o encerramento das atividades educacionais puderam deixar seus filhos a por mais tempo na escola.

“É com grande orgulho que recebemos a visita do prefeito na nossa unidade, pelo fato de ser um gestor que está sempre preocupado com a nossa educação e com as crianças do município de Cuiabá. A preparação dos espaços de educação infantil de Cuiabá é pensada com muito carinho, temos projetos como o Hora Estendida e a Semana do Brincar. Então, é com muito orgulho que trabalhamos e agradecemos também a secretária de Educação que está sempre junto com a gente apoiando em todos os projetos para fazer uma educação cuiabana de qualidade”, pontuou a diretora do CMEI Oscar Amélito, Denis Moraes.

O prefeito aproveitou a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o funcionamento tanto da EMEB quanto do CMEI e também para ouvir as reivindicações das coordenações das unidades. “Estou muito feliz porque aproveitei essa tarde de muito trabalho para visitar a Escola Municipal Joana Dark para ver as melhorias que precisamos fazer na unidade e também poder abraçar todos os professores e profissionais da educação, além daqueles que são muito especiais que são as nossas crianças. Foi uma euforia, o amor desse encontro com o prefeito e as nossas crianças estudantes da rede pública municipal de ensino”, destacou o prefeito.

“Em seguida, aproveitamos para fazer uma visita ao CMEI Oscar Amélito, que é referência por ter sido o projeto-piloto para aquele que foi o compromisso no meu primeiro mandato, que foi implantar a Hora Estendida na rede pública municipal de ensino, que depois se expandiu para toda a rede. É muito bonito e bacana ver o amor e carinho ao qual os profissionais da educação se dedicam a essas crianças. Então, foi uma tarde muito maravilhosa de contato corpo a corpo com a população e que mostra cada vez mais como é o ritmo da minha gestão, e que o maior interessado em vistoriar as minhas obras, sou eu mesmo”, acrescentou Pinheiro.

Também participaram da visita o vice-prefeito, José Roberto Stopa, a secretária de Educação, Edilene Machado, a secretária-adjunta, Débora Vilar e o vereador por Cuiabá, Marcrean Santos.