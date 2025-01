Primeira etapa da limpeza na ETA III é concluída com sucesso

Evento reúne gestores e coordenadores das 96 unidades escolares

A Semana Pedagógica 2025, em Várzea Grande, que foi aberta com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), nesta segunda-feira, 27 no auditório da Unifacc/MT e vai reunir até o dia 29, profissionais da Educação, para as discussões sobre propostas de trabalho da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que promovam efetivamente a melhoria dos índices de aprendizagem dos alunos da rede municipal.

O secretário, Pe. Edson Sestari explicou que a Semana Pedagógica é o momento de acolher, refletir e orientar as equipes de cada unidade escolar, salientando a importância de se criar um ambiente de aprendizagem dialógico, colaborativo e reflexivo para o fortalecimento de vínculos do grupo, sobretudo dos novos servidores.

Após a abertura oficial, gestores e coordenadores das 96 unidades escolares iniciaram os trabalhos com uma palestra sobre avaliação externa e interna, ministrada pelas professoras Elizete Gonzaga e Lucinalva Carneiro Lima.

No dia 28, os trabalhos continuam no período matutino, com a apresentação da proposta de trabalho da Smecel, apresentada pelo secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Cestari e com a proposta formativa apresentada pela superintendente Pedagógica da Smecel, professora Elizete Gonzaga dos Santos Lima. O público alvo serão os professores das 46 escolas do Grupo A.

No período vespertino, será a vez dos professores das 48 escolas do Grupo B. Já no dia 29, no período matutino, será a vez dos professores das 50 escolas formadas pelo Grupo C participarem das discussões e por fim, no período vespertino, professores das 49 escolas do Grupo D fecham o ciclo de debates da Semana Pedagógica.

De acordo com o secretário Pe. Edson Sestari, as atividades da Semana Pedagógica 2025 terão continuidade na quinta-feira, 30 e sexta-feira, 31, nas escolas, onde estão programadas atividades abrangendo sugestões de discussões, reflexões e revisões que a escola irá fazer com base em um documente para orientar os trabalhos, elaborado pela equipe de Coordenação Pedagógica da unidade escolar, com o acompanhamento da Superintendência Pedagógica.

A Semana Pedagógica 2025 vai oportunizar também a Apresentação e análise dos dados estatísticos das avaliações externas da Unidade Escolar? específico para Ensino Fundamental – CNCA-CAED/ SAEB/ Avalia MT/ Um Giro pela Aprendizagem, estudos e atualizações da Proposta Pedagógica da Escola, Regimento Escolar, DRC- EI e EF, projetos e parcerias, Apresentação do calendário escolar 2025, informando datas de eventos, reuniões pedagógicas e com as famílias, recessos feriados, início e término de bimestres e outras datas que considerarem pertinentes, Entrega da lista da turma e solicitar aos professores a leitura dos relatórios da turma recebida, para que possam planejar ações de continuidade da aprendizagem e recomposição das aprendizagens (caso haja necessidade), Leitura das atribuições do professor, TDI´s, TDEE´s, TAE e TSAE conforme lei Nº 2380/2011 (Lei de Gestão Democrática) e a elaboração das estratégias para acolher os alunos e realizar avaliações diagnósticas para identificar o nível de aprendizagem de cada um (Ensino Fundamental, para além do diagnóstico psicogenético) para alunos novos na etapa do Ensino Fundamental, entre outras pautas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT