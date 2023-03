Primeira mulher a assumir a Polícia Civil, delegada Daniela Maidel diz que responsabilidade é ainda maior

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, nesta segunda-feira (06.03), dois homens e uma mulher por formação de quadrilha, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo em ações distintas em distritos de Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento.

Os militares receberam informações de que integrantes de uma quadrilha responsável por roubos e furtos de veículos em Cuiabá e na região metropolitana foram vistos no Distrito do Pai André, em Várzea Grande, aos fundos de campo de futebol, com um veículo Toyota SW4, branca, e uma caminhonete Hillux, prata. O ponto servia como um desmanche de veículos.

Durante tentativa de abordagem à SW4, os suspeitos tentaram fugir por meio do matagal, momento em que um deles efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que responderam à agressão.

Um dos suspeitos se entregou, outro foi baleado e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande, enquanto outros integrantes conseguiram fugir. O homem baleado não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. No veículo utilizado pela quadrilha, foram encontrados, uma espingarda calibre .22 carregada com seis munições, 11 munições calibre .22 e nove munições calibre .38.

No local, os militares encontraram uma cabine de caminhão trator que tinha sido roubada, uma espingarda de pressão adaptada calibre .22, além de lâmpadas de LED, rádios comunicadores, 20 antenas de dispositivos de bloqueador de sinal e outros equipamentos.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Após o registro, a Guarda Municipal de Várzea Grande encontrou o veículo Toyota abandonado por dois suspeitos.

Em continuidade à ocorrência, na noite desta segunda, os militares receberam novas informações de que integrantes da mesma quadrilha estariam na região do Distrito de Aguaçu, em Nossa Senhora do Livramento, em uma chácara que também seria ponto de desmanche de veículos oriundos do crime organizado.

As equipes conseguiram identificar um casal, com o qual foram apreendidos 12 munições de diversos calibres, uma arma longa, uma de pressão, dois carregadores, três televisores e dois aparelhos celulares.

O suspeito afirmou que não seria o proprietário da chácara e confirmou que o local é ponto de desmanche de carros roubados. Os militares encontraram ainda duas crianças, de 8 e 13 anos, que segundo a suspeita, são filhos de uma amiga do casal e que participariam de uma festa no local.

Testemunhas afirmaram que vários veículos haviam sido retirados do local momentos antes da abordagem. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.