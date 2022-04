Primeira parcela de beneficio aos orfãos do feminicídio será paga no mês de maio

O relatório das visitas técnicas aos órfãos dos crimes de feminicídio foi apresentado, na última semana, ao Comitê Gestor do programa Solidariedade em Ação que apontou oito crianças aptas a receberem o benefício de R$ 606, equivalente a meio salário mínimo.

Segundo a secretária da Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, a expectativa é de que os pagamentos sejam feitos até a primeira quinzena de maio.

“São três famílias, duas com três crianças e uma com duas. Uma dessas famílias ainda está com a documentação incompleta. Falta o comprovante de endereço e esperamos regularizar toda a papelada para dar entrada nos pagamentos até a primeira quinzena de maio”, revelou a secretária.

O programa Solidariedade em Ação foi uma iniciativa do Núcleo de Apoio à Primeira-dama que busca implementar políticas públicas para as crianças órfãs de mães vítimas de feminicídio, pauta atualmente.

“Essa criança quando fica órfã da mãe, na grande maioria das vezes acaba ficando com parentes próximos que, de um dia para o outro, se veem diante da necessidade de oferecer um lar com estabilidade financeira e emocional àquela criança. Essa renda irá ajudar essa criança e família nesse processo, seja para uma necessidade médica, psicológica ou econômica”, frisou a primeira-dama.