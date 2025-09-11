Primeira-secretária destaca união de vereadores em eleição da UCMMAT

Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli

A primeira-secretária da Câmara Municipal de Cuiabá, Katiuscia Manteli (PSB), utilizou o grande expediente da sessão desta quinta-feira (11) para enaltecer a atuação conjunta dos parlamentares de Cuiabá na eleição da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). O pleito marcou o retorno da capital a uma posição de protagonismo dentro da entidade, após anos sem representação direta.

Segundo Katiuscia, a mobilização dos 27 vereadores da capital foi fundamental para consolidar a vitória do vereador Kássio Coelho (Podemos), que assume a presidência da UCMMAT.

“Essa eleição mostrou, mais uma vez, a importância da união na Câmara de Cuiabá. Independentemente de ser base, oposição ou independência, todos demonstraram cuidado uns com os outros e compromisso com esta Casa”, afirmou.

A parlamentar lembrou que vereadores de outros municípios destacaram a presença constante da bancada cuiabana durante todo o processo de votação e apuração. Para ela, esse movimento recolocou o Legislativo da capital em evidência.

“Ontem fizemos história, como era o papel desta legislatura: mostrar união e fazer a diferença”, ressaltou.

Katiuscia também agradeceu o apoio político do deputado Max Russi, líder do PSB em Mato Grosso, que coordenou a mobilização junto aos vereadores do interior. A vereadora destacou ainda o trabalho do colega Ilde Taques, que contribuiu na organização e articulação da campanha.

Em sua fala, a parlamentar defendeu que a UCMMAT seja fortalecida e receba estrutura adequada para atender os vereadores do interior que buscam suporte em Cuiabá.

“São centenas de vereadores que representam, fiscalizam e legislam pelos municípios e precisam de suporte administrativo, jurídico e técnico. Precisamos dar à UCMMAT o tamanho que ela merece”, disse.

Ao finalizar, Katiuscia parabenizou tanto o presidente eleito quanto o vereador Pelezinho, de São José do Rio Claro, que encabeçou a chapa de oposição.

“Eleições são parte da democracia. A vitória de um não significa a derrota do outro. O que importa agora é a união de todos em prol do fortalecimento das câmaras municipais de Mato Grosso”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT