Primeiras-damas de Cuiabá e MT fortalecem laços alinham ações para a capital

O futuro secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, participou da reunião da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Cuiabá, na manhã desta quarta-feira (12), onde apresentou e debateu as ações planejadas para o calendário esportivo de 2025.

A reunião, que foi a segunda da Comissão, contou com a participação do vereador Chico 2000, vereadora Michelly Alencar e dos vereadores Marcus Brito Júnior e Wilson Kero Kero, evidenciando o compromisso conjunto com o desenvolvimento do esporte na capital. Entre os temas discutidos, destacaram-se as ações voltadas para a realização de corridas e diversas atividades que visam estimular a prática esportiva, promovendo benefícios na saúde e na educação dos cidadãos.

Durante o encontro, Jefferson Neves ressaltou o papel estratégico da Câmara Municipal como parceira fundamental nesse processo. “Muitos vereadores têm demonstrado interesse em viabilizar recursos. Esse apoio é crucial para reforçarmos o esporte como ferramenta de gestão e transformação social”, afirmou.

A importância do esporte para o enfrentamento de desafios atuais também foi destacada por Michelly Alencar, que enfatizou a urgência de investimentos na área. “O grande desafio do esporte hoje é o investimento. Todos querem usufruir dos benefícios, mas é imprescindível um planejamento sólido, aliado a investimentos e estruturação adequada. Ao investir no esporte, não só promovemos a saúde e a prevenção de doenças, mas também estimulamos a motivação dos jovens na educação”, explicou a vereadora.

Além dos debates, o encontro contou com a presença de outros representantes da gestão, como o secretário Municipal de Cultura, Jhonny Everson; o secretário-adjunto de Esportes, Pablo Queiroz; o diretor especial de Esportes, Leandro Figueiredo; e o apoiador das corridas de rua na capital, João Chiroli, reforçando a integração entre as áreas para o sucesso dos projetos.

Com essa articulação entre os poderes e o compromisso em ampliar os investimentos, Cuiabá se projeta para o futuro, colocando o esporte como um instrumento transformador e essencial para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos.

Para Chico 2000, presidente da Comissão de Esportes, o compromisso vai além das palavras. “Todas as oportunidades que eu tiver para ajudar o esporte, pode ter certeza de que farei questão de estar junto. Vamos trabalhar juntos em todas as ações necessárias. Quero deixar aqui meu compromisso: vamos buscar uma solução e encontrar recursos onde for possível”, afirmou o vereador.

#PraCegoVer

A imagem registra uma sessão da Comissão de Esportes na Câmara Municipal de Vereadores. No púlpito, o futuro secretário de Esportes discursa para os presentes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT