Primeiras rodadas da Taça das Favelas 2023 acontecem neste fim de semana

As disputas das primeiras rodadas da Taça das Favelas MT 2023 serão realizadas neste sábado e domingo (28 e 29.10), a partir de 8h, no campo do Ipase, em Várzea Grande. A edição mato-grossense vai definir a seleção que vai representar o Estado no maior campeonato de futebol de campo entre favelas do país e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A competição é disputada por 24 seleções, sendo 16 masculinas e oito femininas. Foram 311 favelas inscritas e cerca de 1560 atletas participaram a fase das peneiras em suas comunidades para ter a oportunidade de compor a seleção.

As primeiras partidas serão entre as equipes dos bairros Marajoara e Parque Sabiá, às 8h, e em seguida, às 9h, o CPA 3 enfrenta o Wantuil de Freitas. Ainda no sábado, às 16h, entram em campo as meninas dos bairros Marajoara e do Novo Colorado.

Na sequência, ocorrem os duelos entre as equipes masculinas do Novo Terceiro e Jardim Vitória, e, em seguida, do São Mateus e Dr. Fábio. Fechando a rodada de sábado, as meninas do Mapim enfrentam a equipe do São Mateus, às 19h.

No domingo, a partir das 8h, acontecem as disputas entre as seleções masculinas dos bairros Aldeias e José Guimarães, e na sequência, o jogo entre Jardim Florianópolis e Mapim.

No período da tarde, a partir de 16h, haverá dois jogos femininos: Três Barras contra o Wantuil de Freitas e Cristo Rei contra o Novo Terceiro. Logo em seguida, às 18h, ocorrem os duelos entre as equipes masculinas do Novo Colorado e do Dom Aquino. Os bairros Santa Izabel e São João dos Lázaros fecham a série de jogos.

Os vencedores de cada partida vão se enfrentar em uma série de jogos entre o dia 30 de outubro a 03 de novembro. As semifinais serão disputadas no dia 4 de novembro e a disputa do terceiro lugar está prevista para o dia 5 de novembro.

A grande final das categorias masculina e feminina acontece no dia 18 de novembro. Já a etapa nacional da competição está prevista para ocorrer entre os dias 7 e 17 de dezembro, em São Paulo.

A Taça das Favelas MT 2023 é uma realização da Cufa-MT e Associação de Desenvolvimento Social das Favelas, que conta com o fomento da Secel-MT e apoio de outros parceiros.

“É um evento importante para o Estado, pois valoriza o esporte nas periferias, envolvendo as torcidas dos bairros, e ainda possibilita a revelação de novos talentos. Desejamos bons jogos a todos e todas!”, destacou o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, David Moura.

Fonte: Governo MT – MT