Primeiro Batalhão da PM realiza evento em homenagem ao dia das mães nesta quarta-feira (04)

O 1º Batalhão Centenário da Polícia Militar de Mato Grosso realiza solenidade alusiva em homenagem ao dia das mães, na noite desta quarta-feira (04.05), em Cuiabá. O evento acontece a partir das 19h, no pátio do “Batalhão Daniel de Queiroz”, no bairro Porto.

A solenidade será presidida pelo comandante-geral da PM, coronel Alexandre Correa Mendes. O evento também contará com a inauguração do ambulatório de saúde do 1º BPM, onde serão prestados atendimentos médicos a policiais militares.

Além disso, a noite será animada com shows e feira cultural e gastronômica. Entre as atrações musicais confirmadas estão: o Corpo Musical da PMMT, o trio Pescuma, Henrique e Claudinho, o Ministério de Música Louvor Aliança e o cantor Roberto Lucialdo.

Serviço

Evento em homenagem ao dia das mães no 1º Batalhão da PM

Data: quarta-feira (04.05)

Hora: 19h

Local: Avenida XV de Novembro, nº 669, bairro Porto, Cuiabá-MT

Obs: O estacionamento da Poesy Aviamentos está disponível para os participantes do evento