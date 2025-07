Primeiro-cavalheiro comemora 55 anos ao lado de amigos e da esposa, prefeita Flávia Moretti

Força-tarefa faz parte da estratégia de ampliar o acesso da população aos serviços de Atenção Primária, principalmente, em horários alternativos para atender quem não consegue ir durante a semana

Neste sábado, dia 5, as Unidades de Saúde da Família (USF) dos bairros Maringá e da Manga, vão realizar ações voltadas à saúde da população, com foco na vacinação e em outros atendimentos preventivos.

Na Unidade de Saúde da Família do bairro Maringá, a ação será realizada dás 7h às 13h, com uma programação completa: atualização da carteira de vacinação, pesagem do Bolsa Família, troca de receita, testagem rápida para ISTs e aplicação da vacina contra a influenza, que agora está liberada para toda a população. A unidade também estará disponível para orientar sobre os serviços da rede e garantir o acesso aos direitos de saúde.

Já a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro da Manga também abrirá as portas das 7h às 17h, com uma força-tarefa vacinal voltada aos grupos prioritários, além de pesagem do Bolsa Família, troca de receita, atualização do cartão SUS e realização do exame preventivo Papanicolau (CCO).

Segundo a Secretaria de Saúde, as ações fazem parte da estratégia de ampliar o acesso da população aos serviços de Atenção Primária, principalmente, em horários alternativos para atender quem não consegue ir durante a semana.

“Nossa prioridade é garantir que nenhum usuário fique sem atendimento por falta de acesso. Essas ações de final de semana são fundamentais para alcançar mais pessoas, atualizar a caderneta vacinal e garantir o cuidado integral com a saúde”, destacou a Secretária Municipal de Saúde, Deisi Bocalon.

A orientação é que os moradores compareçam às unidades com documentos pessoais, o cartão do SUS e a carteira de vacinação (caso possuam), para que o atendimento seja feito com mais agilidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT