Primeiro dia de festa da ‘Folia Cuiabana 2023’ foi marcado com presença maciça na Praça da Mandioca

A programação da ‘Folia Cuiabana 2023’ promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer começou na noite desta sexta-feira (17), com ampla programação na Praça da Mandioca. As bandas Saca Rolha e Charanga Bola de Ouro entoaram as apresentações dos blocos carnavalescos Unidos do Araés e Império de Angola, com as tradicionais marchinhas. Mais de duas mil pessoas marcaram presença no primeiro dia do evento.

“Ficamos muito felizes em proporcionar esses dias de festa e alegria ao nosso povo cuiabano que tanto merece a atenção do poder público. Aos poucos estamos retomando os nossos eventos populares, onde passamos mais de dois anos com essas atividades suspensas em razão da maior crise sanitária vivenciada por nós brasileiros. Já nesse primeiro dia de folia pudemos perceber a receptividade do público em aceitar o nosso convite para participar da nossa ‘Folia Cuiabana’. Tudo feito com muito carinho e segurança. A diversão continua minha gente, até terça-feira (21), só que dessa vez será na Praça Oito de Abril. Vamos todos aproveitar o carnaval da nossa cuiabania”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O público que passou no local considerado como um dos pontos mais tradicionais e que representam a identidade da capital, gostou e aplaudiu a iniciativa da Prefeitura em proporcionar esses dias de folia, com muita segurança e de fácil acesso.

A foliã Sandra Moura, do bairro Cidade Verde, escolheu a fantasia de Sheik para participar do evento carnavalesco. “Têm momentos que é para oração e outros para diversão. Estou animada, ainda mais aqui na Praça da Mandioca, que é um lugar bem familiar e ponto histórico de Cuiabá, que jamais deve ser deixado no esquecimento”, disse.

Animadas, as irmãs Noemia Rezende e Fernanda Rezende, vieram caracterizadas de Mamãe tá On. “Sempre tentamos comemorar o carnaval juntas e juntamos uma turma boa de amigos para curtir a folia”, disseram.

Na Praça da Mandioca as professoras do curso Técnico em Enfermagem, do CETEM, Helen Cristina e Vanessa Antunes coordenaram um grupo de alunos, que distribuiram panfletos sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e camisinhas.

“Essa ação, que denominamos de CETEM Folia, tem o intuito de interagir os alunos com o público e promover mais saúde com orientações de boas práticas durante o período de carnaval”, explicaram.

O Bloco Unidos do Araés e o Bloco Império de Angola animaram o evento com muito ritmo, com músicas dos carnavais de antigamente. Os integrantes dos blocos estavam caracterizados com abadás com slogan das equipes.

As atrações da Folia de Momo na capital continuam até terça-feira (21), com atrações na Praça 08 de abril com programação para todos os gostos. A festança está programada para iniciar sempre a partir das 17 horas, com o grupo infantil Tia Hanna que fará a alegria da criançada com personagens que estão em alta. Além disso, terão apresentações de bandas regionais e blocos carnavalescos.

Para o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, a gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, cumpre o papel de levar alegria ao povo cuiabano.

“Estou muito feliz, pois contamos com grande público nesta primeira noite carnavalesca. A maioria das pessoas estão cem por cento no clima com fantasias, máscaras, perucas, roupas coloridas e maquiagens vibrantes. Quero aproveitar para reforça o evento de Carnaval na Rua Ricardo Franco, com a presença de um público mais juvenil e alternativo. E na Praça Oito de Abril, que inicia no sábado (18). O local está todo decorado e foi cercado para garantir mais segurança. Os foliões que adentrarem ao evento na Praça Oito de Abril e Praça da Mandioca serão revistados, essa ação é para trazer mais tranquilidade as pessoas”, enfatizou o secretário.

Trabalho Conjunto

São parceiras do evento, as Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana (Semob), Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Saúde, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Câmara Municipal, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes- Abrasel MT, dentre outros.

Programação

Sábado (18) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

18 horas- Mestre Cachaço

20 horas- Confraria do Bode

23 horas- Gres Payaguás

00 horas- Dj Nero

Domingo (19) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

19 horas- Tradição do Araés

19h30- Concurso de Fantasia Kids (DJ Strella)

20h30- Confraria do Bode

22 horas – Charanga Mestre Cachaço

00 horas – Roberto Lucialdo

Segunda-feira (20) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

19 horas- Charanga Mestre Cachaço

20 horas- Bloco Boca Suja

20h30- Confraria do Bode

23 horas- Dj Nero

Terça-feira (21) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

19 horas- Charanga Mestre Cachaço

21h30- Bloco Império de Casa Nova

22 horas- Dj Nero