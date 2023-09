Primeiro dia do Festival de Praia reúne mais de 8 mil pessoas e agrada visitantes; evento continua amanhã e domingo

O primeiro dia de Festival de Praia, no rio Teles Pires, foi um sucesso absoluto, com a participação de mais de 8 mil pessoas. Esse é o segundo ano de evento na praia do Cortado, organizado pela gestão, que promete ampliar ainda mais a participação do público, com a organização, segurança e atrações esportivas e culturais. Tá bem bacana, bem organizado, com uma estrutura muito boa. Um lugar bem aconchegante, pode trazer família e amigos com bastante segurança. O sinopense tá de parabéns, nós ganhamos um presente, faz tempo que a gente não tinha um evento assim, que agora o prefeito trouxe aqui esse privilégio pra a gente”, disse a dentista Jhemy Bruno, que aproveitou o primeiro dia de festival.

O evento foi retomado no ano passado, após 16 anos. Além de marcar uma continuidade dessa retomada, também fomentou a economia local. “O Festival atraiu muitas pessoas de Sinop, mas também de toda a região, trazendo gente para os hotéis, restaurantes e para conhecer as nossas belezas naturais e pontos turísticos, como a Praia do Cortado, então a cidade só tem a ganhar com isso”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Kleyton Gonçalves.

Para o prefeito Roberto Dorner, o evento marca a força do turismo e a oferta de opções de lazer para a população. “Estamos nas comemorações do aniversário de Sinop, e nada melhor do que trazer momentos de lazer e de encontro das famílias. O primeiro ano foi bom, mas nesse ano tá sendo ótimo, aqui nessa praia maravilhosa que nós temos. Sinop é diferenciada. Nesse cartão postal nós estamos mostrando nossa potência pra Sinop, região e todo o Mato Grosso. Estamos com uma estrutura muito grande, atendendo com dignidade e segurança todos os presentes.

“É um privilégio, nós viemos diretamente de Rondônia, não somos aqui de Sinop. É a primeira vez minha e da minha família participando aqui. É muito maravilhoso, contato com a natureza, e hoje viemos pra cá por ser uma cidade muito bacana, de muitas oportunidades. Desejo a todos os sinopenses que venham prestigiar o festival de praia e desejo feliz aniversário ao município”, destacou o empresário Jocimar Engel.

O Festival de Praia continua neste sábado (9) e domingo (10), com show da cantora Joelma. Além disso, o festival conta com o banho assistido, com cadeiras de banho anfíbias, totalmente adaptadas para a atividade.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Confira quais as orientações para quem for participar do Festival de Praia:

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT