Primeiro dia do festival “Matula” reforça a valorização dos espaços públicos de Cuiabá

A equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou a entrega de 350 cestas básicas e kits de higiene aos trabalhadores do Aterro Sanitário. A ação integra o pacote de benefícios eventuais realizado pela Prefeitura de Cuiabá, sempre na última sexta-feira do mês.

Além daqueles colaboradores que já estão cadastrados para recebimentos dos kits mensalmente, os que estão presentes no ato da distribuição também recebem. “Por ser um público rotativo, a cada mês esse número vem aumentando. Para se ter uma ideia, no final do mês de setembro, entregamos 350 benefícios. Já nesse mês de outubro, foram 408 famílias atendidas”, disse a coordenadora de Proteção Especial da Atenção Especial, Fabiana Soares.

Júlio Martins Pereira, 54 anos, recebe o benefício desde o início. Viúvo recente, perdendo a esposa para o Covid-19, com um filho pequeno de07 anos, tem uma deficiência na perna, o que o impede de executar atividades pesadas. Com isso, sua renda mensal é de cerca de R$ 700. “Essa ajuda da Prefeitura é fundamental pra mim. Que o prefeito Emanuel Pinheiro continue fazendo ações solidárias como essa. Tem muita gente dependendo da caridade do poder público. Que Deus de saúde pra que o prefeito continue fazendo ações humanizadas”, declarou o trabalhador.

Desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020, uma série de medidas preventivas e de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social foram adotadas pela gestão Emanuel Pinheiro. Dentre os beneficiados com os serviços socioassistenciais, estão os trabalhadores do Aterro Sanitário.

“A Política Assistencial do Município prevê justamente isso, promover qualidade de vida ao maior número de pessoas vulneráveis da capital”, afirmou Fabiana.

Além da entrega das cestas, é feito o trabalho de inclusão das famílias no Cadastro Único – CadÚnico das pessoas que se encontram no local todas as vezes que a ação acontece. “O objetivo é promover a inclusão social, por meio dos serviços socioassistenciais, assegurando os mínimos sociais a essa população. Todas as vezes levamos uma equipe técnica do CRAS, que atendem os cidadãos esclarecendo acerca dos serviços que são disponibilizados na rede da Assistência Social no município. A cada vinda nossa aqui, percebemos que o número de famílias está aumentando. Iniciamos com 279 famílias, hoje já são mais de 350”, complementou a coordenadora.

“Essa ação demonstra o compromisso da Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Assistência Social com a população que mais precisa do apoio e atenção do poder público. Trata-se de uma gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira dama Márcia Pinheiro que trabalha diuturnamente para oferecer melhores condições de vida ás pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social de Cuiabá”, finalizou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.