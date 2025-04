Primeiro Feirão de Empregos exclusivo para mulheres resulta em 180 oportunidades

12/04/2025

Dilemário propõe Moção de Repúdio na Câmara para deputados que defenderam mercadinhos em presídios

Da Assessoria – Vereador Dilemário Alencar

A Moção de Repúdio contra a atitude de 13 deputados que derrubaram o veto do governador Mauro Mendes (União) que proibia o funcionamento de mercadinhos em presídios de Cuiabá e em outros municípios de Mato Grosso, será votada na sessão ordinária da Câmara Municipal, que ocorrerá na próxima terça-feira (15). O requerente é o vereador Dilemário Alencar (União).

“Foram 13 deputados que votaram a favor dos mercadinhos em presídios. Esse desatino causou perplexidade e indignação, pois eles deram a entender que ficaram do lado da bandidagem, visto que sabem que a Secretaria Estadual de Justiça fez um levantamento em mercadinhos instalados em presídios e constatou que os detentos têm acesso a produtos de primeira qualidade, como azeite de oliva, Nutella, amaciante de roupas, cigarros Marlboro e até cuecas da grife de luxo”, disse o vereador.

“Ademais, o Ministério Público também revelou que facções criminosas usavam o mercadinho da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, para movimentar quantias vultosas de dinheiro oriundo do crime. Estou cobrando para que o nome desses 13 deputados seja revelado pela Assembleia Legislativa, pois o povo, o eleitor, tem o direito de saber quem cometeu essa atitude reprovável que manchou enormemente a imagem do parlamento mato-grossense”, defendeu Dilemário.

Dos 13 deputados, apenas o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) se manifestou publicamente sobre o voto que deu a favor da liberação dos mercadinhos nos presídios. Os demais deputados avocaram o despropósito do direito regimental da Assembleia Legislativa, que permite votar de forma secreta em caso de veto do chefe do Poder Executivo.

“Esses deputados deram um tapa na cara do povo cuiabano ao votar de forma secreta para beneficiar benesses a bandidos, muitos deles traficantes, estupradores e feminicidas. Portanto, mesmo não sabendo os nomes de todos os deputados, estou apresentando uma Moção de Repúdio ao deputado Lúdio, simbolizando repúdio também aos outros 12 deputados, pois a atitude deles tem total repúdio do povo cuiabano”, concluiu o vereador Dilemário Alencar.