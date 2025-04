Primeiro sorteio da Nota Cuiabana será em 16 de abril

A Prefeitura de Cuiabá fixou um cronograma de pagamento das rescisões de servidores comissionados que foram desligados da administração pública. Os valores contemplarão ex-funcionários comissionados, contratados e efetivos que se aposentaram e estão com valores pendentes para recebimento.

No dia 11 de abril, será pago aqueles exonerados no período de julho a outubro de 2024. No dia 12 de maio, será a vez dos exonerados no período de novembro de 2024 a fevereiro de 2025.

Já em 11 de junho, ocorrerá o pagamento dos exonerados no período de março a maio de 2025.

A quitação das rescisões em atraso, conforme a Secretaria Municipal de Economia, é de R$ 11,5 milhões.

Desde que assumiu o mandato em janeiro deste ano, o prefeito Abilio Brunini tem se empenhado para manter o pagamento do funcionalismo em dia. Em pouco mais de três meses, foram quitadas todas as folhas salariais em dia. No dia 25 de cada mês, também são contemplados aposentados e pensionistas. Ainda houve a inovação de incluir o pagamento do prêmio-saúde, benefício destinado exclusivamente aos servidores da saúde pública, com o salário. Essas medidas permitiram uma movimentação superior a R$ 300 milhões na economia cuiabana.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com imagem do prédio da Prefeitura de Cuiabá nas cores verde e branca. Há destaque também para a Praça Alencastro, na qual estão árvores próximas ao prédio e para uma quantidade de água jorrando de um chafariz.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT