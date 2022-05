Primeiro Workshop marca celebração de um ano do programa inédito Incluiabá

O Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Clube de Astronomia de Mato Grosso convida a todos para prestigiar o eclipse lunar que acontece no próximo domingo (15). A contemplação do fenômeno celeste ocorre, a partir das 21h30, no mirante do Parque Tia Nair. A ação conta com apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Defesa Civil e do Rotary Club de Cuiabá.

O eclipse lunar total, que resulta no fenômeno conhecido como ‘lua de sangue’, é um fenômeno astronômico que acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua e bloqueia a chegada de luz até a superfície lunar.

“O eclipse será visível em Cuiabá e começará às 21h32, com o início do eclipse penumbral, quando a sombra da Terra começará a cobrir a superfície lunar. O eclipse completo terá início às 23h29, com sua parte máxima às 00h11 e término às 00h53”, explicou o organizador da ação, coronel Paulo Wolkmer.

“Será um evento espetacular onde a penumbra da Terra, a parte mais escura de sua sombra, cobrirá completamente a Lua. Como uma Lua totalmente eclipsada geralmente é colorida de vermelho, os eclipses lunares totais também são chamados de Luas de Sangue”, acrescentou.