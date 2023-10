Prisão de homem em ação do Gaeco e PJC é mantida

Fábio José Ribeiro Rodrigues, 51 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia, realizada no sábado à tarde, no município de Barra do Garças. Ele foi preso em flagrante na sexta-feira (06), em uma ação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher com apoio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo.

Segundo consta na ata da audiência de custódia, o acusado manteve a vítima de 59 anos em seu poder, durante toda a madrugada, praticando contra o seu consentimento, mediante violência e ameaça, diversos atos sexuais. A vítima foi submetida a várias formas de violência, sob ameaça com emprego de arma de fogo.

Após o fato ter chegado ao conhecimento das autoridades, a Polícia Civil e a Unidade do Gaeco em Barra do Garças realizaram várias diligências em cooperação e o autor do crime foi identificado e preso em uma região de chácaras no município.

Fábio José Ribeiro Rodrigues cumpria pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.

