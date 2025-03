Problema crônico de alagamento é resolvido após indicação de Paula

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) publicou, na última quarta-feira (19), mais uma convocação do Edital de Convocação nº 002/2025, referente ao Processo de Seleção Simplificado nº 001/2025/SMS, destinado à contratação temporária de profissionais para as unidades de saúde do município. Nesta etapa estão sendo convocados os técnicos de enfermagem.

Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida exclusivamente por meio do Protocolo Virtual – SIGED da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 20 de março de 2025. O prazo para envio dos documentos é de 15 (quinze) dias úteis a contar dessa data. A lista completa dos documentos necessários e as instruções para envio estão detalhadas no edital de convocação.

É importante ressaltar que não haverá atendimento presencial para a conferência e entrega dos documentos. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (65) 99201-9514. Os candidatos que não enviarem a documentação completa dentro do prazo estabelecido serão eliminados do certame, e a administração pública poderá convocar os candidatos subsequentes conforme a necessidade do serviço público.

A primeira convocação realizada foi para os cargos de médicos, que estão sendo chamados. Após a convocação dos técnicos de enfermagem, a próxima etapa será a convocação dos vigilantes, conforme o cronograma do processo seletivo.

Para mais informações e acesso aos editais, os candidatos devem consultar a Gazeta Municipal de Cuiabá e o site oficial da Prefeitura de Cuiabá.

#PraCegoVer

A imagem mostra a fachada da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, localizada na rua Aníbal da Mata, bairro Duque de Caxias.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT