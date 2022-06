Procon Cuiabá apresenta metodologia de trabalho a representante de Diamantino

O projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’ será lançado na próxima quarta-feira (15), no Sesc Arsenal, com o evento ‘Semana da Índia em Cuiabá’, com abertura às 19h. E na quinta-feira (16), o ponto facultativo de Corpus Christi, contará com uma extensa programação em várias regiões da cidade. No decorrer do evento, várias bandas e shows culturais irão promover muita diversão e alegria para os adultos e ‘criançada’. Confira a lista abaixo. As ações serão realizadas no período de 15 a 19 de junho.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo e a programação foi idealizada conjuntamente com as secretarias de Cultura, Esporte e Lazer; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e demais parceiros.

O projeto ‘Viva o Feriado Cuiabá’ tem o objetivo focar nos feriados prolongados, aqueles que, ‘praticamente’, deixam Cuiabá ‘vazia’. A ideia é fazer com que a cidade se torne um local ainda mais agradável a agenda comercial, cultural, gastronômica e turística refletindo um aumento significativo no consumo, junto aos setores de comércio, bens e serviços, bem como criar inúmeras possibilidades de entretenimento, cultura, gastronomia, conhecimento, religiosidade e lazer para a população local e também aos turistas.

“Essa é uma iniciativa muito importante da Secretaria de Turismo para fomentar as atividades econômicas de Cuiabá nos feriados prolongados, com objetivo de fazer com que o turista não fique na cidade apenas por um dia, mas que possa desfrutar dos atrativos do nosso município. Uma ação como essa não deve acontecer de forma individualizada, então a integração entre as secretarias de Turismo, Cultura e Agricultura, vai preparar atividades e eventos para ofertar ao público. A Agricultura ficou responsável por atuar na região da praça Três Américas, com uma feira, com estrutura, atrações de artesanato e gastronômicas, tendo em vista que a região tem um público extremamente participativo, além de valorizar a beleza da praça que foi reformada e deu o retrato de humanização integração da gestão Emanuel Pinheiro. Além disso, a Secretaria de Agricultura dará suporte em outras atividades capitaneadas pela Secretaria de Turismo dentro dessa programação”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

O secretário de Cultura, Aluízio Leite, destaca que a ideia é fazer com que o setor econômico se recupere após o período pandêmico. “A Secretaria de Cultura é parceira desse evento, que é o primeiro de muitos que virão nesse momento importante para Cuiabá após dois anos de pandemia. Um evento que irá atrair turistas, fomentando atividades gastronômicas, culturais e de turismo. Essa é uma opção muito importante para estimular também a população cuiabana a visitar o nosso Centro Histórico”, comentou Aluízio.

“Este projeto foi uma solicitação do prefeito Emanuel Pinheiro que não mediu esforços para ajudar os setores visando que se recuperarem dos dois anos perdidos por causa da pandemia. Esse projeto, com a ajuda de vocês, com ideias e comprometimento, iremos trazer turistas do interior e segurar os cuiabanos na nossa cidade. As pessoas vão ter uma lista de coisas e atrativos para se fazer nos feriados prolongados. Precisamos de ideias, e queremos ouvi-los”, concluiu o secretário de Turismo da capital, Zito Adrien.

Confira a programação:

Semana da Índia em Cuiabá – Sesc Arsenal

15 a 19/06 das 17h às 23h

· Semana da Índia em Cuiabá: Festival de cinema, Exposição Mahatma Gandhi e Dia Internacional do Yoga.

Festival Viva o Feriado – Orla do Porto

16 a 19/06 das 17h às 22h

· Feira gastronômica e de artesanato;

· Feira de antiguidades;

· Recreação infantil e para adultos;

· Shows e apresentações culturais.

Festival Viva o Feriado – Praça Santos Dumont

16 a 19/06 das 17h às 22h

· Apresentação musical: Piano da Gente com Dario Scherner;

· Exposição de fotos do patrimônio histórico de Cuiabá;

· Shows e Apresentações culturais;

· Feira de artesanato e gastronômica.

Festival Viva o Feriado – Praça Jardim das Américas

17/06 das 17h às 22h

18 e 19/06 das 16h às 21h

· Feira de artesanato e gastronômica;

· Apresentações, artesanato e gastronomia indígena e quilombola;

· Apresentações musicais.

Festival Viva o Feriado – Praça 8 de Abril

18 e 19/06 das 10h às 21h

· Festival dos Fuscas Antigos e música.

Viva o PET – Parque da Família

18 e 19/06 das 13h às 17h

· Atendimento e orientações veterinárias;

· Vacinação antirrábica;

· Campanha de adoção de pets;

· Campanha de vermifugação;

· Campanha de conscientização contra maus-tratos.

Viva as Etnias! – Casa Cuiabana

16 a 19/06 das 14h às 18h

· Exposição “O Brasileiro: Etnias Indígenas e Africanas”.

Festival Viva o Feriado – São Gonçalo Beira Rio

16 e 17/06 das 11h às 16h

· Restaurantes com valores promocionais.

17/06 das 18h às 22h – Marco Zero

· Feira gastronômica e artesanal;

· Apresentação especial com Grupo Flor Ribeirinha.

Viva o Circuito: história, cultura e lazer – Centro Histórico

17 e 18/06

· Praça da Mandioca – 17h às 22h

– Arraiá da Praça da Mandioca;

– Roda de Samba: Samba na Mandioca.

· MISC (Museu da Imagem e Som de Cuiabá) – 14h às 22h

– Exposições sobre imagem e som da cultura cuiabana.

· Comércio de rua (centro) – 08h às 20h

– Promoções especiais nas lojas da rua Ricardo Franco.

· Praça Caetano Albuquerque – 19h às 23h

– Música ao vivo.

Viva o MISC em Cuiabá – MISC (Museu da Imagem e Som de Cuiabá)

16 a 19/06 das 14h às 22h

· Exposições temporárias e permanentes.

Viva o Museu da Caixa D’água – Museu da Caixa D’água Velha

16 a 19/06 das 14h às 22h

· Exposições de artistas locais.

Viva o Feriado na Guia – Distrito da Guia

16 a 19/06 das 8h às 14h

· Funcionamento de restaurantes.

16 a 19/06 das 8h às 12h e das 14h às 18h

· Funcionamento do comércio.

Viva a Comunidade – Rio dos Peixes

16 a 19/06 das 6h às 22h

· Funcionamento dos restaurantes.

Viva o Parque em Cuiabá – Parque das Águas

16 a 19/06 das 6h às 22h

· Funcionamento do parque.

Viva o Parque em Cuiabá – Tia Nair

16 a 19/06 das 6h às 22h

· Funcionamento do parque.

São parceiros do evento:

Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá

Associação Brasileira dos Profissionais de Turismo (ABBTUR-MT)