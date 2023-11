Procon Cuiabá esclarece dúvidas em relação ao Black Friday 2023

O Black Friday, um dos eventos mais esperados pelos consumidores, está se aproximando e o Procon Municipal de Cuiabá disponibiliza orientações para assegurar compras seguras durante esta edição de 2023, marcada para o dia 24 de novembro. Algumas lojas já estão anunciando descontos como estratégia para atrair os consumidores, oferecendo milhares de ofertas com descontos de até 70%.

O aumento da popularidade das compras online e presenciais durante o Black Friday gerou preocupações legítimas entre os consumidores, relacionadas à segurança das transações e à qualidade dos produtos adquiridos. Nesse contexto, o Procon desempenha um papel crucial, fornecendo diretrizes para que os consumidores possam desfrutar das ofertas de maneira segura e eficaz.

Antes de efetuar qualquer compra durante o Black Friday, o Procon aconselha os consumidores a realizar uma pesquisa minuciosa dos produtos ou serviços desejados.

O assessor jurídico do Procon Cuiabá, Luiz Fernando Barbosa, numerou algumas dicas para o consumidor cuiabano fazer suas compras com segurança, bem como: Pesquise antecipadamente: Faça uma pesquisa prévia para comparar preços e verificar se os descontos anunciados são reais. Nem todos os descontos durante a Black Friday são tão vantajosos quanto parecem; Leia as letras miúdas: Antes de fazer uma compra, leia os termos e condições, incluindo políticas de devolução e garantias; Certifique-se de compreender completamente o que está adquirindo; Compre de fontes confiáveis: Dê preferência a lojas e sites de confiança e evite ofertas suspeitas em sites desconhecidos. Verifique se a empresa possui informações de contato e uma política de privacidade;

Evite compras por impulso: Não se deixe levar pela pressão das promoções. Pausa para refletir antes de efetuar a compra pode ajudar a evitar arrependimentos; Mantenha registros: Guarde todos os registros da compra, incluindo confirmações de pagamento, recibos e comprovantes de envio. Isso será útil se você precisar fazer uma reclamação ou devolução; Direito de arrependimento: Lembre-se de que, os consumidores têm um período de reflexão de 07 (sete) dias após a compra pela internet, período em que pode desistir do contrato sem fornecer uma justificativa; Compare garantias: Se estiver comprando produtos eletrônicos ou de maior valor, compare as garantias oferecidas para escolher a mais vantajosa; Cuidado com golpes: Esteja ciente de golpes e fraudes online. Não compartilhe informações pessoais ou financeiras com fontes suspeitas e evite clicar em links duvidosos em e-mails ou mídias sociais; Conheça seus direitos: Esteja ciente dos seus direitos como consumidor, incluindo o direito de receber um produto ou serviço em conformidade com o que foi anunciado e o direito de reclamar e obter reembolso ou troca se houver problemas.

Se tiver problemas, procure o Procon: O Procon Municipal de Cuiabá está à disposição dos consumidores para auxiliar em casos de problemas ou irregularidades durante o Black Friday, e em todo o restante do ano.

Para facilitar o contato, o Procon disponibiliza ao consumidor ferramentas digitais, incluindo o aplicativo “Procon Cuiabá”, disponível nas versões Android e IOS. Além disso, o consumidor pode entrar em contato através do WhatsApp pelo número 65 3641-6400 ou pelo endereço de e-mail [email protected].

O assessor finalizou dizendo que, antes de procurar o Procon, é importante que o cidadão contate o gerente do estabelecimento e tente solucionar o problema de forma amigável. Caso não seja possível, o Procon estará de portas abertas para atender o consumidor e tomar as medidas cabíveis.

O Procon está situado à Rua Joaquim Murtinho, 554, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira,das 8h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT